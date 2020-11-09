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۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۰۲

خشم العربیه از شکست ترامپ با انتشار یک تصویر؛

"سگ ها به کاخ سفید باز می گردند!"

"سگ ها به کاخ سفید باز می گردند!"

شبکه العربیه با انتشار یک تصویر از جو بایدن و انتخاب یک تیتر برای آن جنجال برانگیز شد.این شبکه گزارش داد که سگ ها به کاخ سفید باز می گردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، حساب کاربری شبکه العربیه در فضای مجازی بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اقدام به انتشار یک تصویر از وی با یک تیتر کرد که جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی به وجود آورد.

العربیه تصویر بایدن و سگش را منتشر کرد و بر روی آن نوشت: سگ ها به کاخ سفید بازمی گردند.

این اقدام العربیه باعث شده تا بسیاری از فعالان عرب زبان در فضای مجازی، این شبکه را مورد انتقاد شدید قرار دهند.

مسئولان این شبکه، بعد از دیدن واکنش های فعالان و کاربران در فضای مجازی، تلاش کردند لینک های منتشر شده از این تصویر را حذف کنند.

کاربران فضای مجازی اعلام کردند که شبکه العربیه به صورت بی سابقه ای مبانی اخلاقی و حرفه ای را زیر پا گذاشته است.

سعودی ها و تریبون های رسانه ای وابسته به آنها از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار خشمگین هستند چرا که ترامپ یکی از مهم ترین حامیان محمد بن سلمان ولی عهد عربستان و جنایات وی به شمار می آمد.

کد مطلب 5066948
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      یه مشت منافق احمق می خواهند دنیا را اداره کنند ...

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