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۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۸:۵۱

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:

۴۰ درصد افراد مبتلا به کرونا بدون علامت باقی می مانند

۴۰ درصد افراد مبتلا به کرونا بدون علامت باقی می مانند

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: حدود ۴۰ درصد افراد مبتلا به کرونا ویروس، دوران آلودگی را بدون کوچک ترین علامتی پشت سر می گذرانند.

مسعود یونسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به افراد بدون علامت کرونا اشاره کرد و افزود: افرادی هستند که بدون داشتن هر گونه علامتی تصمیم می گیرند تست کرونا بدهند، و تست آنها مثبت می شود.

وی با عنوان این مطلب که حدود ۴۰ درصد افرادی که تست آنها مثبت می شود بدون علامت هستند، ادامه داد: این افراد بدون داشتن کوچک ترین علامتی، دوران آلودگی را پشت سر می گذرانند و دچار هیچ عارضه ای نمی شوند. 

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: مشکلی که این قبیل افراد می توانند ایجاد کنند، انتقال ویروس است که احتمال دارد درگیری افراد مبتلا با این ویروس، شدید و خطرناک باشد.

یونسیان گفت: علت اینکه دنیا تاکنون در کنترل انتقال این بیماری موفق نبوده است، بخشی از آن مربوط به همین افراد بدون علامت است.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ضرورت کاهش تماس‌ها به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس تاکید کرد و افزود: نگران بیمارانی هستیم که سرپایی درمان و مرخص می‌شوند زیرا بیشترین انتشار ویروس در روزهای نخست ابتلاء اتفاق می‌افتد.

کد مطلب 5066961

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