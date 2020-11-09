به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، تروریست های تکفیری داعش تلاش کردند بر منطقه ای در جنوب «سامراء» واقع در استان صلاح الدین سیطره یابند. هدف اصلی و اساسی تروریستها از یورش به جنوب سامراء تسلط بر منطقه «تل الذهب» بود.

بر اساس این گزارش، تلاش تکفیریهای داعش در جنوب سامراء با دخالت به موقع نیروهای حشد شعبی مواجه شد. نیروهای مقاومت عراق طی عملیاتی توانستند مانع از پیشروی تکفیریها در جنوب سامراء شوند.

طبق آخرین گزارش ها، نیروهای حشد شعبی شماری از عناصر تکفیری را در جنوب سامراء به شدت زخمی کردند. این درحالی است که تعدادی دیگر از عناصر تکفیری نیز فرار را بر قرار ترجیح داده و از جنوب سامراء گریختند.

این درحالی است که نیروهای حشد شعبی به همراه ارتش عراق روز گذشته عملیات پاکسازی مناطقی از استان صلاح الدین را کلید زدند. در همین ارتباط، فرماندهی عملیات حشد شعبی در استان صلاح الدین از موفقیت مرحله اول عملیات پاکسازی رشته کوه های المکحول در شمال صلاح الدین از لوث تروریست های داعش خبر داد.

وی در این زمینه تأکید کرده بود: منطقه ای که عملیات در آن انجام می شود ۵۰ کیلومتر در سلسله جبال مکحول را شامل می شود و در جریان عملیات برخی مراکز و محل های حضور داعشی ها کشف و منفجر شد.