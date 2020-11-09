به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل محرابی آزادکار پیشکسوت کشتی کشورمان با توجه به سطح کمی و کیفی رقابت‌های انتخابی تیم ملی اظهار داشت: می‌توان به مسابقات انتخابی از نظر کمی و کیفی نمره قبولی داد، در حالی که تعداد شرکت‌کنندگان می‌توانست بیشتر هم باشد و برخی مدعیان درجه یک به دلیل آسیب‌دیدگی در مسابقات شرکت نکردند اما در مجموع رقابت‌ها خوب بود و در واقع موجودی فعلی کشتی همین نفرات هستند.

وی درباره اصل برگزاری رقابت‌های انتخابی گفت: به نظرم اصل برگزاری رقابت‌های انتخابی به این روش بد نبود، بخصوص در برخی وزن‌ها که دوره‌ای بود حق به حق دار می‌رسید. تکرار کشتی برای علی شعبانی و امین طاهری منطقی نبود و بهتر بود از قبل به آنها می‌گفتند رقابت‌ها ۲ بُرد از ۳ مسابقه است تا آنها با آمادگی بیشتری در مسابقات حاضر می‌شدند. با این کار به کشتی‌گیر شوک وارد کردند، کار بزرگ‌تر را مربیان این دو کشتی‌گیر کردند که توانستند به لحاظ روحی آنها را آماده نگه دارند. وقتی علی شعبانی با قاطعیت محمدحسین محمدیان را بُرد دیدار دوباره اشتباه بود اما خدا را شکر که حق به حق‌دار رسید. به طور کلی ایراد مسابقات تکرار این کشتی‌ها و ضعف داوری در چند دیدار مثل رقابت عموزاد خلیلی و اطری و یا علی شعبانی با محمدیان بود که داوران چند امتیاز حساس را نادیده گرفتند.

محرابی درباره عملکرد فنی کشتی گیران نیز گفت: برخی ضعف‌ها وجود داشت و آن هم شاید به دلیل دوری چندین ماهه کشتی گیران از میادین بود اما در مجموع عملکرد فنی کشتی‌گیران بد نبود و همین که دیدارهایی با امتیازات بالا به پایان رسید برای بیننده جذابیت لازم را داشت.

وی درباره این سوال که آیا نفرات برتر رقابت‌های انتخابی شانس کسب مدال در مسابقات جهانی را خواهند داشت، اظهار کرد: به اعتقاد من ما در چند وزن قطعاً مدال خواهیم گرفت، از جمله در سنگین وزن زیرا همه سنگین وزن‌های ما بسیار خوب هستند، در وزن ۹۷ کیلوگرم هم شانس داریم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم حتماً مدال می‌گیرد. یونس امامی نیز در صورتی که در وزن خود جا بیفتد از مدال دور نیست اما در سبک وزن و سایر اوزان به عقیده من مشکل خواهیم داشت.

پیشکسوت کشتی ایران در خصوص اینکه آیا کشتی گیر یا پدیده‌ای در مسابقات دیده شد؟ گفت: امین طاهری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم بسیار فراتر از حد انتظار ظاهر شد؛ رحمان عموزاد خلیلی، علی شعبانی و مجید داستان نیز بسیار عالی بودند. کامران قاسمپور هم کار بسیار خوبی کرد به وزن ۹۲ کیلو آمد، هر چند باید خیلی زودتر این کار را انجام می‌داد اما تصمیم درستی گرفت و ان شاءالله یک مدال در این وزن برای ایران قطعی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی و آینده کشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا همه دنیا سردرگم هستند. هنوز معلوم نیست با توجه به انصراف کشورهای مدعی همچون آمریکا، کوبا، ژاپن و حتی کناره گیری احتمالی تیم‌های آذربایجان، قزاقستان و آلمان شرایط مسابقات جهانی ۲۰۲۰ چه می‌شود. واقعاً همه چیز در هاله‌ای از ابهام است، اما در خصوص آینده کشتی باید گفت اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، بعید می‌دانم اتفاق‌های خوبی در انتظار کشتی کشورمان باشد. در حال حاضر نوجوانان یک دهم سابق در باشگاه‌ها حضور دارند. هم تبلیغات تأثیرگذار در کشتی بسیار کم است و هم بخاطر یک سری مسائلی که پیش می‌آورند، کسی دیگر به سمت کشتی نمی‌رود. به اعتقاد من باید این موضوع مهم آسیب شناسی شود، کشتی ورزش اول ایران است و چنانچه نسبت به کشتی پایه و باشگاه‌های سازنده بی اهمیت باشیم آینده خوبی را نمی‌توان پیش بینی کرد.

محرابی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه فدراسیون سر حرف خود ماند و مسابقات انتخابی را برگزار کرد، به نظرم این اشتباه است که برخی فکر می‌کنند اگر کشتی‌گیری در انتخابی اول شود، ممکن است در جهانی نتواند خوبی نگیرد. اینگونه صحبت‌ها را اصلاً قبول ندارم، چرا که کشتی گیری مثل حسن رحیمی به عنوان یکی از بهترین‌های دنیا بعد از چند سال صاحب مدال جهانی شد. به هر حال کسی که در مسابقات انتخابی قهرمان می‌شود، حق دارد به مسابقات جهانی برود. کار قابل تقدیر فدراسیون هم این است که در خصوص رقابت‌های انتخابی همچنان روی حرف خود بماند.