به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «احمد عبدالساده» نویسنده و تحلیلگر عراقی با اشاره به تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا یک پست توئیتری منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این پست توئیتری کشورهای عربیِ دوستدار ترامپ و آمریکا را خطاب قرار داده است. این تحلیلگر عراقی نوشته است: با شکست ترامپ در انتخابات، یتیمان بسیاری از او در جهان و منطقه باقی خواهند ماند.

این نویسنده و تحلیلگر عراقی در ادامه توئیت خود آورده است: با شکست ترامپ، در عراق نیز یتیمانی باقی می‌مانند و بیش از دیگران هم مورد تمسخر قرار می‌گیرند؛ به ویژه آنها که دل در گرو صدام و پس آن ابوبکر البغدادی و سپس ترامپ، بستند.

عبدالساده همچنین در این پست توئیتری خود تأکید کرده است: کسانی که پس از دونالد ترامپ یتیم شده‌اند اکنون در بیابان نا امیدی گام بر می‌دارند و سرگردان هستند.