به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران، با تقدیر از کمک‌های مردم ورامین در بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: مردم ورامین از پیشگامان کمک به عتبات عالیات هستند که این امر نشان دهنده تدین مردم این دیار است.

وی با اشاره به اهدای کمک ۳۷۰ میلیون تومانی مردم ورامین برای بازسازی عتبات عالیات افزود: در آخرین مرحله، امروز کمک‌های اهدایی مردم ورامین به ارزش ۳۷۰ میلیون تومان تحویل ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران شد.

محمودی گفت: از این مبلغ ،۱۳۵ میلیون تومان برای ساخت اعتاب مقدسه در سامرا ،۳۴ میلیون تومان برای صحن حضرت زهرا (س) و مبلغ باقیمانده جهت ساخت عقیله بنی هاشم در کربلای معلی اختصاص دارد.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: همچنین طلاهای اهدایی بانوان ورامینی برای ساخت عتبات عالیات تقدیم شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ضمن از همکاری مردم ورامین در بازسازی عتبات عالیات تقدیر کرد عنوان داشت: کسانی که دارایی‌ها و ثروت خود را به اهل بیت (ع) پیوند می‌زنند، با تیزهوشی خود و ثروتشان را ماندگار می‌کنند.

اسماعیل بیگی معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه همکاری مردم ورامین در کمک به بازسازی عتبات عالیات قابل تقدیر است، اظهار داشت: اگرچه شیوع کرونا و سخت شدن صدور روادید، سرعت روند فعالیت را کاهش داده اما هم اکنون ستاد عتبات عالیات در کشور سوریه و عراق مشغول به فعالیت است.

