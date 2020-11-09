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۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

فرمانده مرزبانی استان خوزستان خبر داد:

کشف ۵ هزار رأس دام قاچاق در خوزستان/ ۲۵۰ قاچاقچی دستگیر شدند

کشف ۵ هزار رأس دام قاچاق در خوزستان/ ۲۵۰ قاچاقچی دستگیر شدند

اهواز- فرمانده مرزبانی استان خوزستان از کشف پنج هزار رأس دام سبک و سنگین در هور العظیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطفعلی پاکباز در این خصوص اظهار کرد: مرزبانان با هدف انسداد مرز و جلوگیری از ورود و خروج هر گونه کالای قاچاق و ممنوعه از نقاط مرزی، پنج هزار رأس دام احشام سبک و سنگین را در چند عملیات جداگانه کشف کردند.

وی از دستگیری بیش از ۲۵۰ نفر قاچاقچی توسط مرزبانان در این عملیات خبر داد و افزود: بیش از ۱۰۰ فروند شناور سبک در بخش کشف قاچاق در حوزه مرزی دشت آزادگان در هور العظیم فعال هستند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان در پایان تأکید کرد: مرزبانان به صورت شبانه‌روزی در حفظ و حراست از این جغرافیای مرز در خوزستان تلاش می‌کنند و این نوید را به مردم ایران و خوزستان می‌دهند که در مرزهای خوزستان برای ایجاد امنیت پایدار در مرزها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

کد مطلب 5067079

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