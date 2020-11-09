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۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

برداشت چای ترش در سیستان و بلوچستان آغاز شد

برداشت چای ترش در سیستان و بلوچستان آغاز شد

زاهدان - مدیر باغبانی جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: برداشت چای ترش از سطح۷۲۵ هکتار از زمین های کشاورزی این استان آغاز شد و تا اواسط آذرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی با بیان اینکه شهرستان‌های دلگان، نیکشهر، ایرانشهر، چابهار و مهرستان عمده مناطق کشت چای در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد چای ترش استان در شهرستان دلگان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه از هر هکتار مزارع چای ترش سیستان و بلوچستان ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود پیش بینی کرد: در مجموع ۵۸۰ تن چای ترش در این استان برداشت شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: این استان رتبه نخست تولید چای ترش را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به خواص چای ترش تصریح کرد: چای ترش سرشار از آهن، مس، اسید سیتریک، آنتوسیانین، فلاونوئیدها و ویتامین c و در رفع بسیاری از بیمارهای و در نتیجه افزایش طول عمر مؤثر است.

کد مطلب 5067080

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