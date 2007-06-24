به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون در حاشیه همایش نقش تعاون در تولید ملی در جمع خبرنگاران گفت: تعاونی های صنعتی، بخش های مهمی از تولیدات کشور از جمله صادرات غیر نفتی و توسعه همه جانبه در اقتصاد را به ثمر رسانده اند.

محمد عباسی با اشاره به چالش های تعاونی ها گفت: این چالش ها باید به صورت قانونمند برطرف شوند، و این در حالی است که بخشی از تعاونی ها با مشکلات سرمایه ای و ساختاری نیز مواجه هستند.

وی از ساماندهی ساختار و مدیریت تعاونی ها با توسعه بهره وری و سرمایه گذاری خبرداد و افزود: مهمترین برنامه وزارت تعاون تجمیع جوانان و فارغ التحصیلان در قالب بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی در استان ها است.

وزیر تعاون با بیان اینکه امسال میزان صادرات تعاونی ها بیش از ظرفیت تعیین شده در برنامه چهارم توسعه بوده است، گفت: صادرات غیرنفتی توسط تعاونی ها به یک میلیارد و 700 میلیون دلار افزایش یافته و این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه باید یک میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات صورت می گرفت.

وی استفاده از ظرفیت های مردمی، قانون اساسی، سیاست های کلان و حمایت های دولت به صورت فزاینده را از عوامل موثر در افزایش میزان صادرات تعاونی ها ذکر و تصریح کرد: گردش سرمایه در تعاونی ها با به‌کارگیری امکانات لازم جهت تقویت منابع مالی آنان، پیگیری چرخش بهره وری و سرمایه گذاری در اقتصاد توسط وزارت تعاون پیگیری می شود.

عباسی با بیان اینکه وزارت تعاون بستر ساز تشکیل بورس و بیمه تعاون خواهد بود، افزود: تعاونی های تولیدی 50 درصد تمام تعاونی های کشور را شامل می شوند و این امر نشان می دهد که رویکرد مردم به تشکل های جمعی بهترین و اصولی ترین راهکار تقویت تولید است.