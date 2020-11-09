  1. استانها
  2. البرز
۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۲۱

فرمانده انتظامی کرج خبر داد؛

دستگیری سارق مامورنما در مهرشهر

دستگیری سارق مامورنما در مهرشهر

کرج - فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری سارق مأمورنما در منطقه فاز ۴ مهرشهر خبر داد.

محمد معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی با لباس نظامی به همراه یک عدد ساک دستی به صورت مشکوک در حال پرسه زدن در منطقه فاز ۴ مهرشهر است، بررسی موضوع در دستور کار کلانتری ۲۱ فاز ۴ مهرشهر قرار گرفت.

وی گفت: بلافاصله مأموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند که نامبرده به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت که با هوشیاری و سرعت عمل مأموران دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی کرج ادامه داد: در بازرسی از داخل ساک دستی وی تعداد ۳ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، تعدادی مدارک شناسایی و تعداد ۳ قبضه سلاح سرد کشف شد.

وی متذکر شد: متهم در بازجویی‌های مأموران به جرم خود مبنی بر ۱۰ فقره سرقت در پوشش مأمور اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان البرز ارسال شد.

کد مطلب 5067559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها