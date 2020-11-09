دستگیری سارق مامورنما در مهرشهر

محمد معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی با لباس نظامی به همراه یک عدد ساک دستی به صورت مشکوک در حال پرسه زدن در منطقه فاز ۴ مهرشهر است، بررسی موضوع در دستور کار کلانتری ۲۱ فاز ۴ مهرشهر قرار گرفت.

وی گفت: بلافاصله مأموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند که نامبرده به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت که با هوشیاری و سرعت عمل مأموران دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی کرج ادامه داد: در بازرسی از داخل ساک دستی وی تعداد ۳ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، تعدادی مدارک شناسایی و تعداد ۳ قبضه سلاح سرد کشف شد.

وی متذکر شد: متهم در بازجویی‌های مأموران به جرم خود مبنی بر ۱۰ فقره سرقت در پوشش مأمور اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان البرز ارسال شد.