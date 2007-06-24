4 نظامی لبنانی و 6 عضو فتح الاسلام کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک افسرپلیس لبنان که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: در درگیری هایی که شب گذشته بین نیروهای ارتش لبنان و اعضای فتح الاسلام در شهر طرابلس رخ داد، دست کم 4 تن کشته شدند.

این منبع تصریح کرد: یکی ازمعاونان نیروهای امنیت داخلی لبنان روزگذشته به منطقه "ابی سمرا" یعنی همان مکانی که نیروهای فتح الاسلام مستقرهستند، رفت، اما صبح امروز جسد وی به همراه جسد دختر و یکی دیگر از نزدیکانش دراین منطقه پیدا شد.

وی افزود: تحقیقات اولیه حاکی ازآن است که این مقام امنیتی لبنان و اعضای خانواده اش هدف تیراندازی عناصر فتح الاسلام قرارگرفتند.

سخنگوی ارتش لبنان درعین حال خبر داد: یک سرباز لبنانی عصر روزگذشته به دنبال تیراندازی ترویست ها به سوی یک دستگاه جیپ نظامی در منطقه ابی سمرا کشته شد.

این مقام نظامی لبنان همچنین گفت : درادامه این درگیری ها 7 سرباز لبنانی نیز زخمی شدند.

همچنین خبرها حاکی ازآن است که دراین درگیری ها، 6 تن از عناصر فتح الاسلام نیز کشته شدند.

درگیری های روزگذشته دراردوگاه نهرالبارد تا نیمه شب گذشته ادامه یافت و حدود ساعت 3 نیمه شب به پایان رسید.

درحالی وقوع این درگیری ها در شمال لبنان گزارش می شود که پنجشنبه 31 خرداد، " الیاس المر" وزیر دفاع لبنان از پایان درگیری ها بین ارتش لبنان و عناصر فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد خبر داده بود.

همچنین پیش از این منابع نظامی لبنانی اعلام کردند که کار پاکسازی و خنثی سازی مین های موجود در نهرالبارد ازسوی ارتش لبنان آغاز شده است.

به گفته این منبع، صبح امروز یکشنبه آرامش نسبی در اردوگاه نهرالبارد برقرار شده است.

اعضای گروه موسوم به فتح الاسلام از تاریخ 20 می گذشته ( 30 اردیبهشت) در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد در شمال لبنان با نیروهای ارتش این کشور درگیر شدند که درجریان این درگیری ها ده ها تن از دو طرف کشته و زخمی شدند.