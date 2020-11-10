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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۸:۲۱

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

عملکردهای غلط وزارت نیرو سبب ضرر اقتصادی کشاورزان اصفهانی شده است

عملکردهای غلط وزارت نیرو سبب ضرر اقتصادی کشاورزان اصفهانی شده است

اصفهان- عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: وزرات نیرو مسبب ضرر و زیان اقتصادی شدید به کشاورزان شده است و آنها خواستار دریافت حقابه قانونی خود هستند.

حسین محمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از کشاورزان حقابه دار زاینده رود اصفهان در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی برای کشور جانفشانی ها کردند اما بی مهری و بدعهدی‌های مسئولان به زندگی و معاش این قشر زحمتکش آسیب وارد کرده است.

وی افزود: دهه هاست که حقابه کشاورزان و زیست محیط زاینده رود در راه صنعت و توسعه شهرهای استان‌های مجاور و خود اصفهان به یغما رفته است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان تاکید کرد: مطابق مصوبات اولیه مقرر شده بود، وزارت نیرو پس از راه‌اندازی تونل‌های سوم کوهرنگ و اجرای طرح‌های آبی، به استان‌های چهارمحال و یزد و صنایع اصفهان، اجازه برداشت آب بدهد اما سالهاست بدون راه اندازی این طرح‌ها، اجازه برداشت از محل حقابه های ما را به آنها داده است.

وی اضافه کرد: ما کشاورزان خواستار جمع آوری تمام پمپاژهای استان‌های چهارمحال و یزد و صنایع اصفهان و قطع برداشتهای غیرقانونی حقابه هایمان از زاینده رود هستیم؛ طبیعی است که وزارت نیرو هر زمان که منابع لازم برای تخصیص‌های فوق را مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آب را تأمین کرد می‌تواند اجازه برداشت آب به آنها را بدهد.

وی افزود: وزارت نیرو باید زمان بازگشایی آب برای کشت پاییزه را مشخص کند تا کشاورزان اصفهانی که به دلیل بستن زودهنگام سد، تاوان برداشت‌های غیرقانونی از زاینده رود را با خراب شدن محصولاتشان داده اند، از بلاتکلیفی در آیند.

کد مطلب 5067770

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام تا زاینده رود جاری نباشد بارندگی در اصفهان ومرکز کشور نخواهد بود یادتان هست عید ۹۸ حتی با خالی بودن سد زاینده رود جاری شدو بارندگی در اصفهان و مرکز کشور بسیار عالی بود زاینده رود جاری باعث باروری طبیعی ابرها میشود

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