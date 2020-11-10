  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۹:۱۹

معاون درمان علوم پزشکی استان زنجان:

آمار کرونایی های بستری‌ در مراکز درمانی زنجان از ۶۶۰ نفر گذشت

آمار کرونایی های بستری‌ در مراکز درمانی زنجان از ۶۶۰ نفر گذشت

زنجان-معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: آمار بستری شدگان در مراکز درمانی از مرز ۶۶۰ نفر در استان عبور کرده است.

علیرضا آرمانی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روند شیوع بیماری در استان زنجان روبه رشد و صعودی است و با وضعیت نگران کننده در این زمینه مواجه هستیم و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی توسط برخی شهروندان باعث افزایش آمار تعداد مبتلایان شده است.

وی از افزایش بیماران بستری کرونا در مراکز درمانی استان خبر داد و اظهار کرد: بستری‌های کرونا در استان به بیش از ۳۰۰ بیمار افزایش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: تعداد فوتی‌های کرونا در استان زنجان روند صعودی داشته است.

آرمانی کیا با بیان اینکه بیماران باید اول به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کنند و بعد مدیریت خواهند شد به بیمارستانها، گفت: در شهر زنجان پنج مرکز ۱۶ ساعته برای بیماران پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: محدودیت‌های کرونایی را مردم جدی بگیرند چرا که آمار بستری شدگان در مراکز درمانی از مرز ۶۶۰ نفر در استان عبور کرده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: روزانه ۹ نفر بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا دراستان زنجان فوت می‌کنند و تنها راه قطع این بیماری رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.

آرمانی کیا گفت: کادر درمانی استان طی ۹ ماه خدمات رسانی به بیماران کرونایی خسته شده‌اند و شهروندان خواهش می‌کنیم برای حفظ سلامت خود و افراد جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

کد مطلب 5067847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام خداقوت خسته نباشید به کادردرمان. اللهم اشف کل مریض بحق الحسین علیه السلام.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها