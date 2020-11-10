آمار کرونایی های بستری‌ در مراکز درمانی زنجان از ۶۶۰ نفر گذشت

علیرضا آرمانی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روند شیوع بیماری در استان زنجان روبه رشد و صعودی است و با وضعیت نگران کننده در این زمینه مواجه هستیم و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی توسط برخی شهروندان باعث افزایش آمار تعداد مبتلایان شده است.

وی از افزایش بیماران بستری کرونا در مراکز درمانی استان خبر داد و اظهار کرد: بستری‌های کرونا در استان به بیش از ۳۰۰ بیمار افزایش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: تعداد فوتی‌های کرونا در استان زنجان روند صعودی داشته است.

آرمانی کیا با بیان اینکه بیماران باید اول به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کنند و بعد مدیریت خواهند شد به بیمارستانها، گفت: در شهر زنجان پنج مرکز ۱۶ ساعته برای بیماران پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: محدودیت‌های کرونایی را مردم جدی بگیرند چرا که آمار بستری شدگان در مراکز درمانی از مرز ۶۶۰ نفر در استان عبور کرده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: روزانه ۹ نفر بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا دراستان زنجان فوت می‌کنند و تنها راه قطع این بیماری رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.

آرمانی کیا گفت: کادر درمانی استان طی ۹ ماه خدمات رسانی به بیماران کرونایی خسته شده‌اند و شهروندان خواهش می‌کنیم برای حفظ سلامت خود و افراد جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.