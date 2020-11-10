مسعود مستقیم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی، همت و حضور فعال پرسنل یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست، مناطق آزاد مستعد، مناطق مرزی و مناطق کویری استان در جهت حفاظت پایدار از عرصه محیط زیست از ابتدای سال جاری تا مورخ بیستم آبان ماه در مناطق مرزی استان خراسان‌جنوبی با کشور افغانستان تعداد ۱۹۳ نفر از شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از شکارچیان غیر مجاز لاشه تعداد ۱۱۶ رأس، سر و … انواع پستانداران شامل تعداد (تعداد ۶۷ رأس قوچ وحشی، ۲۴ رأس میش وحشی، چهار رأس جبیر، ۱۱ رأس کل وحشی، یک رأس آهو، هشت سر خرگوش کشف و ضبط شده است.

مستقیم افزود: همچنین تعداد ۳۲۸ قطعه انواع پرندگان وحشی شامل تعداد ۸۹ قطعه کبک، تعداد ۱۳۸ قطعه تیهو، تعداد ۳۴ قطعه سیه سینه، تعداد ۹ قطعه سار، تعداد هشت قطعه گنجشک، تعداد هفت قطعه مرغابی سرسبز، تعداد ۱ قطعه بلدرچین، ۴۲ قطعه سهره از متخلفین زیست محیطی کشف شد.

وی گفت: هزار و نه قطعه پرندگان زینتی شامل تعداد ۸۸۲ قطعه مینا، تعداد ۲۳ قطعه طوطی سبز، تعداد ۱۰۴ قطعه عروس هلندی و تعداد بیش از دو هزار و ۱۶۹ عدد انواع دام و تله‌های انجام شکار غیر مجاز حیات وحش نیز از شکارچیان غیر مجاز به دست آمد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی یادآور شد: با حضور به موقع و تلاش پرسنل یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی خوشبختانه تعداد ۶۹ نفر از شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی نیز قبل از انجام شکار غیر مجاز حیات وحش و در حین شروع به شکار حیات وحش دستگیر شدند.

مستقیم گفت: از هم استانی‌های بزرگوار درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی بلافاصله موضوع را به فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان یا سامانه تلفن گویای ۱۵۴۰ جهت اعزام فوری پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان اعلام کنند.