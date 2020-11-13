گودرز حبیبی پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی این تیم برابر مس رفسنجان در هفته اول لیگ برتر اظهار داشت: آبی پوشان بازی را بردند اما این پیروزی خیلی به دل من نچسبید. تیم مقابل اولین بازیاش در لیگ برتر را تجربه میکرد و با این وجود ما آنطور که باید بر بازی تسلط نداشتیم و در چند صحنه هم دروازه مان تهدید شد.
وی افزود: از نظر من تیم استقلال در عمق دفاع مشکل دارد و ممکن است در بازی با تیمهای باتجربهتر از این ناحیه ضربه بخورد. فکری و دستیارانش که بسیار هم آنها را دوست دارم و به کارشان اعتقاد دارم، باید تا دیر نشده برای ترمیم این نقطه ضعف در قلب خط دفاعی تمهیدی اندیشه کنند.
حبیبی با اشاره به جدایی شاهین طاهرخانی از استقلال گفت: متاسفانه کم تجربگی مدیران استقلال کار دست این تیم میدهد. چرا بازیکنی مثل طاهرخانی که از بسیاری از مدافعان حال حاضر لیگ برتر بهتر است را اینطور راحت و مجانی از دست میدهیم. حتی اگر به طاهرخانی بازی نمیرسید و قصد جدایی داشت، این نوع جدایی راهش نبود.
پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: باشگاه یا باید با جدایی قرضی این بازیکن موافقت میکرد یا اگر قرار به جدایی قطعی بود باید از او میخواست تیم بعدیاش را معرفی کند تا باشگاه با تیم بعدی وارد مذاکره شده و مبلغی را برای رضایتنامه بگیرد. نه اینکه خیلی راحت فسخ قرارداد را دست بازیکن بدهند.
مدافع دهه پنجاه آبی پوشان بیان داشت: بیش از چهل است که در فوتبال هستم و با این ترفندهای مدیریتی آشنایی دارم. برای همین میگویم مجموعه مدیریتی استقلال برای اداره این باشگاه کم تجربه هستند. باشگاه ما به راحتی و به صورت مجانی بازیکن از دست میدهد. علی دشتی، محمد بلبلی، میلاد زکیپور و حالا هم شاهین طاهرخانی. در حالی که میشد از این بازیکنان درآمدزایی کرد، به راحتی و مجانی آنها را میفرستند به تیمهای دیگر.
ملی پوش سابق آبی پوشان گفت: طاهرخانی بازیکن تیم ملی امید بود و فصل گذشته هم بازیهای خوبی در لیگ برتر و آسیا انجام داد. او آینده بسیار خوبی در این فوتبال دارد و قطعاً مدیرانی که به راحتی با جدایی او موافقت کردند در آینده افسوس خواهند خورد.
حبیبی در خصوص عدم دعوت وریا غفوری به تیم ملی بیان داشت: از این اظهار نظر تعجب میکنم که وریا را به دلیل شرایط سنی به تیم ملی دعوت نمیکنند. وقتی یک ورزشکار در اوج آمادگی قرار دارد و از رقیبانش یک سر و گردن بالاتر است، دیگر سن و سال چه معنا و مفهومی پیدا میکند؟ غفوری با اختلاف بهترین دفاع راست ایران است و بازی کردن در تیم ملی حق اوست.
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