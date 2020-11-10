افشاگری درباره چالش واکسن آمریکایی کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز گذشته اعلام شد تحلیل های اولیه از اطلاعات مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن بالقوه واکسن کرونای توسعه یافته توسط فایزر و بیو ان تک آلمان حاکی از تاثیرگذاری ۹۰ درصدی آن در دریافت کنندگان است.

در همین راستا اوگور شاهین یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد شرکت بیو ان تک نسبت به تاثیرات این واکسن اظهار امیدواری کرد.

او در ادامه به رویترز گفت:ما باید خوش بین باشیم چون تاثیر ایمن سازی واکسن حداقل یک سال دوام خواهد داشت.

هرچند هنوز مشخص نیست قابلیت این واکسن برای جلوگیری از ابتلا به کووید۱۹ چه مدت دوام خواهد داشت، اما به گفته شاهین تحقیق روی بیماران بهبود یافته از این بیماری نشان می دهد افرادی که در بدنشان سطح بالایی از آنتی بادی وجود دارد،با کاهش شدید آن روبرو نشده اند و همین امر در خصوص افراد واکسینه شده نیز صحت دارد.

علاوه بر آن یکی از چالش های مهم این واکسن به شیوه توزیع آن مربوط است. واکسن مذکور با استفاده از فناوری RNA توسعه یافته است. واکسن هایی که با ترکیبات ژنتیک توسعه می یابند باید در دمای کمتر از ۷۰-درجه سانتیگراد نگهداری و بارگیری شوند.

به گفته شاهین می توان این واکسن را هنگام حمل و نقل و همچنین نگهداری در محل تزریق در دمای یخچال نگهداری کرد.

او در این باره گفت: تا ماه دسامبر ما اطلاعات بیشتری درباره ثبات مولکولی واکسن را به دست می آوریم و اگر نتایج نشان دهند می توان آن را طولانی تر از ۵ روز و احتمالا دوهفته در یخچال نگهداری کرد، شرایط توزیع ساده تر خواهد شد.