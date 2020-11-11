توزیع ۳۶۰۰۰عدد ماسک توسط هلال احمر استان مرکزی در طرح آمران سلامت

علیرضا محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری به منظور ورود جوانان انقلابی در عرصه مبارزه با بیماری کرونا جمعیت هلال احمر استان با استفاده از نیروهای داوطلب در اجرای طرح آمران سلامت همکاری کرد.

وی ادامه داد: در این طرح از پنجم لغایت ۱۵ آبان ماه نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر در قالب اکیپ‌های سه نفره در محل‌های پر ازدحام شهر از قبیل بازارها و میادین حضور پیدا کرده و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به هموطنان گوشزد می‌کردند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: در این طرح ۱۳۲ تیم سه نفره از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان فعال بودند. بازخورد مردم نسبت به این طرح خوب بود و رضایت داشتند.

محمودی افزود: هلال احمر به عنوان یک نهاد مردمی در راستای مقابله با کرونا ویروس سعی کرده اقدامات گذشته خود را همانند توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده به ویژه بین بیماران خاص را ادامه دهد.

وی عنوان کرد: با توجه به اتمام طرح آمران سلامت از ۱۵ آبان ماه، اما هنوز در بعضی از شهرستان‌ها نیروهای داوطلب حتی در خانه‌های هلال روستاها طرح را انجام می‌دهند.

به گفته سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی ۱۶۴ خانه هلال در استان مرکزی وجود دارد که جوانان جمعیت در ۳۳ خانه هلال در طرح آمران سلامت حضور فعال داشتند.

وی عنوان کرد: در طرح آمران سلامت ۳۶ هزار عدد ماسک توزیع شد و همچنین ۱۰ هزار و۶۸۳ ماسک توسط خیرین به اکیپ‌های جمعیت هلال احمر اهدا و در بین مردم توزیع شد. در بازه زمانی اجرای طرح آمران سلامت ۶۸ هزار و ۲۵۶ نفر در کل استان از خدمات جمعیت هلال احمر بهره مند شدند.