گروه علمی مخاطرات جوی و اقیانوسی تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی جلیل دارا رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران، عباس رنجبر عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و هواشناسی به عنوان مسئول گروه علمی مخاطرات جوی _اقیانوسی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر آینده نگری در مقابله با حوادث طبیعی و نظر به اهمیت انجام پژوهش ها و بررسی روش های علمی و اجرایی در این زمینه انتظار می رود نسبت به تبدیل تهدیدهای ناشی از مخاطرات جوی به فرصت ها با استفاده از توان داخلی بویژه بهره مندی از اساتید مجرب اهتمام ورزید.

از جمله ماموریت های آن گروه شناسایی توان اقلیمی و مخاطرات جوی کشور به منظور ارائه راهکارها و تدوین برنامه راهبردی در این زمینه است.