استاندارد مدیریت نیاز جامعه صنعتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، محمد ناظمی اردکانی رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در نشست سازمان‌های گواهی کننده و شرکت‌های مشاور سیستم‌های مدیریت کیفیت با اشاره به اهمیت مدیریت در سازمان ها گفت : امروزه واحدهای تولیدی ، خدماتی و بازرگانی از نوعی عدم مدیریت علمی و صحیح رنج می برند که با استاندارد مدیریت می توانند به این معضل خاتمه دهند .

وی با اشاره به تدوین 16500 استاندارد بین المللی در سازمان ایزو، تصریح کرد : سازمان ایزو به ترتیب ، استاندارد محصول ، نمونه برداری ، آزمون ، استاندارد ارزیابی انطباق و در نهایت رعایت این استانداردها با استاندارد مدیریتی را تدوین کرده است، چرا که در صورت عدم رعایت استاندارد مدیریت ، استاندارد سازی نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت.

ناظمی با اشاره به شعار " منافع بزرگ برای مشاغل کوچک " اذعان داشت : رعایت استاندارد مدیریت در بنگاه‌های کوچک باعث می شود که آن بنگاه‌ها به یک بنگاه در سطح محلی و ملی و جهانی تبدیل شود.

رئیس موسسه استاندارد با بیان اینکه سهم ما در استانداردهای بین المللی ناچیز است، اظهار داشت : تاکنون 15 استاندارد مدیریتی تدوین و 5 استاندارد در دست تدوین است اما متاسفانه ایران نقشی در تدوین این استانداردها ندارد .

وی با بیان اینکه ما نقش نهادینه را در اجرای سیستم های مدیریتی نداریم، گفت : اگر به همین صورت ادامه دهیم در انجام رسالت خود موفق نخواهیم بود .

ناظمی با اشاره به وجود 220 کمیته فنی در ایزو، افزود : کمیته با قدمت 30 ساله در کشورهای مختلف به‌صورت دوره ای و سالیانه تشکیل اجلاسیه می دهد و در مورد تدوین استانداردهای بین المللی مدیریتی فعالیت می کند اما هنوز در ایران این اجلاسیه تشکیل نشده است.

رئیس موسسه استاندارد با بیان اینکه سهم ایران در زمینه تدوین استاندارد در سطح منطقه ای هم ناچیز است گفت : حرکت ما در سطح ملی نیز با کندی صورت می گیرد به همین دلیل است که این بازار برای سازمانها ناخوشایند است .

وی حرکت در سطح محلی را بستری برای پیشرفت در سطح ملی و در نهایت منطقه ای و بین المللی دانست و اظهار داشت : شرکت های مشاور سیستم های کیفیت و شرکت های ممیزی صدور گواهی در سطح استانی و محلی انجمن تشکیل دهند تا این انجمن‌ها ساختار نظام اعتبار دهی در سطح ملی را پایه ریزی کنند.

وی در جمع منتخبین مشاوران ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و شرکت های ممیزی صدور گواهی سیستم خاطر نشان کرد : رسالت این جمع پیگیری استقرار مدیریتی در بنگاه های اقتصادی است.

ناظمی با اشاره به وجود 70 هزار واحد تولیدی دارای پروانه، گفت : برای مدیریتی با سیستم های نظام‌مند و تضمین کیفیت تولید باید استاندارد مدیریتی در این واحدهای تولیدی پی گیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد : با توجه به ایجاد گسترش بنگاه های زودبازده در کشور ، مشاوران با سرعت و دقت بیشتری به وظایف و تعهدات خود در سطح کشور عمل کنند، زیرا این بنگاه های زود بازده در کشور ، مشاوران با سرعت و دقت بیشتری به وظایف و تعهدات خود در سطح کشور عمل کنند چرا که این واحدها هم در صورتی که با استانداردهای مدیریتی آشنا شوند در سرمایه گذاری انجام شده موفق‌تر عمل خواهند کرد.

در این نشست اعضای سازمان های گواهی دهنده و شرکت‌های مشاور سیستم های مدیریت کیفیت در خصوص مشکلات و مسائل پیش رو با ریاست موسسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.