به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام برنامههای هفته کتاب که بر بستر فضای مجازی برگزار شد، گفت: کتابخانه عمومی و سالن استاندارد بهمن بیگی با حدود ۶ هزار جلد کتاب آغاز بکار خواهد کرد و غنیترین کتابخانه جنوب کشور در حوزه تاریخ و ادبیات خواهد بود.
وی از اجرای طرح اتوبوس کتاب با عنوان مسیر دانایی در ۴ منطقه کم برخوردار شیراز خبر داد که ۱۰۰۰ جلد کتاب به ارائه خدمت میپردازد و همچنین سالن مدیایی برای برنامههای ترویجی ویژه کودکان با ظرفیت ۲۰ نفر در این اتوبوس تعبیه شده است.
به گفته معاون فرهنگی شهرداری شیراز، در روز ۲۴ آبان جاری از ساعت ۱۷ پویش «کتاب گردشگر» آغاز به کار میکند که در این طرح ۱۱ کتاب کودک نویسندگان ایرانی به زبان انگلیسی و ۳ کتاب به زبان عربی در سامانه بینالمللی کتاب در گردش «bookcroosing»ثبت و در اختیار راهنمایان گردشگری داوطلب و متخصص شیراز قرار میگیرد تا این کتابها گردش خود را در کشورهای جهان آغاز کنند.
وی ادامه داد: از سلسله برنامههای شبکه کودکان دوستدار کتاب شیراز دوشنبه ۲۶ آبان ماه سومین کتابخانه تخصصی کودکان «شکوفههای کتاب» در مؤسسه خیریه و پرورشگاه «فرشتگان آشیانه مهر» راهاندازی میشود. پیش از این ۲ کتابخانه شکوفههای کتاب در دو مدرسه مناطق کم برخوردار شیراز راهاندازی شده بود.
جعفری با یادآوری اینکه طرح «سینما کتاب» با محوریت نقد و بررسی فیلمهای اقتباسی مطرح جهان و ایران در بستر فضای مجازی از جمعه ۳۰ آبان ماه آغاز به کار میکند، عنوان کرد: هر هفته یک فیلم تا پایان سال بررسی و کتاب مرتبط با آن نقد و بررسی میشود.
وی اضافه کرد: در قالب برنامههای شبکه نابینایان دوستدار کتاب شیراز نیز روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه از ۱۴ عنوان کتاب کودک بریل که توسط سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با همکاری مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز تولید شده است، رونمایی و در اختیار کتابخانههای عمومی ۴ مرکز نابینایان قرار میگیرد.
به گفته جعفری، سایت رسمی دبیرخانه دائمی ترویج کتابخوانی شیراز به زبان انگلیسی بهمنظور معرفی ظرفیتها و زیرساختهای کتابخوانی شیراز در این هفته رونمایی شده و آغاز به کار میکند. همچنین با توجه به پیوند ادبیات و کتاب با توسعه گردشگری آئین جشن امضای و نقد کتاب «درآمدی بر شناخت گورستان دارالسلام شیراز» برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز اعلام کرد تا پایان سال جاری «درنگ گاه» کتاب در بلوار شهید کسایی شیراز ایجاد میشود که فضایی تعاملی با محوریت کتابخوانی در بستر شهری و انسان محور خواهد بود.
وی اضافه کرد: بوستان مطالعه شیراز با ۲ قرائتخانه در بلوار گفتار پیشرفت حدود ۴۰ درصدی داشته و تا هفته شیراز افتتاح میشود.
این در حالیست که به گفته جعفری، ۱۰ المان کتاب و کتابخوانی با همراهی سازمان سیما و منظر شهرداری شیراز طراحی، ساخت و در سطح شهر شیراز نصب و ۳ کتابخانه عمومی در فرهنگسراهای شیراز نیز تا پایان سال افتتاح میشود که یکی از این کتابخانه به قرائتخانهای با حداقل ۸۰ نفر ظرفیت مجهز خواهد بود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پایان، گفت: ۳۰ تاکسی دیگر در قالب طرح تاکسیرانان دوستدار کتاب شیراز تا پایان سال به «تاکسی کتاب» مجهز میشوند.
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