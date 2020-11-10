به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز عروج ملکوتی علامه سید محمدحسین طباطبایی پادکست «طریق عرفان» به همت فرهنگ‌سرای خانواده با همکاری کانون فیلم قاب نو منتشر می‌شود.

این برنامه به منظور ارتقا همبستگی اجتماعی، رعایت اصل احترام به علما و بزرگان و آشنایی خانواده‌ها و نسل جدید با زندگی بزرگان دین برگزار می‌شود.

روح پاک و الهی علامه محمدحسین طباطبایی ۲۴ آبان ۱۳۶۰ شمسی به دیار حق تعالی شتافت و پیکر مطهر علامه محمد حسین طباطبایی در قم آرمیده است.

از این عالم فرزانه علاوه بر تفسیر بزرگ المیزان، بدایه الحکمه، نهایه الحکمه، اصول فلسفه و روش رئالیسم، حاشیه بر کفایه، شیعه در اسلام، مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن، خلاصه تعالیم اسلام، روابط اجتماعی در اسلام، انسان و اجتماع و رشد اجتماعی به یادگار مانده است.

شهروندان برای بهره مندی از برنامه یادشده می‌توانند روز شنبه ۲۴ آبان ماه به صفحه مجازی این مرکز به نشانی@Farhangsara_khanevade مراجعه کنند.