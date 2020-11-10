کرونا هر ساعت یک قربانی در کرمان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان‌های استان کرمان ۷۵۹ مورد است که از این تعداد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۴۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۰۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۴۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۳۳ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۲۸ نفر بستری هستند.

وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون را ۱۱ هزار و ۲۳ نفر ذکر کرد و افزود: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان ۱۴۵ نفر است.

بنا به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موارد جدید بستری در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۷۶ مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۵ مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۰ مورد و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۳۴ مورد است.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دانشگاه علوم پزشکی بم انجام آزمایش نداشته است.

شفیعی تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۴ نفر ذکر و اعلام کرد: فوتی‌های جدید شامل ۱۶ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، چهار نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ۲ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و ۲ نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

وی گفت: مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون به هزار و ۳۸۰ نفر رسیده است.