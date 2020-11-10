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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۳۹

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا در همدان:

۲۰ تالار و سفره خانه در استان همدان جریمه و پلمب شد

۲۰ تالار و سفره خانه در استان همدان جریمه و پلمب شد

همدان - مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا در همدان گفت: طی دو هفته اخیر ۲۰ تالار و سفره خانه در استان همدان جریمه و پلمب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر سه شنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا با اشاره به شرایط قرمز استان همدان به لحاظ شیوع کرونا گفت: همه مردم باید برای مقابله و کنترل کرونا یک رسانه باشند تا از این شرایط سخت و هشدار عبور کنیم.

وی با بیان اینکه حضور مردم و خانواده‌ها به عنوان همراه در بیمارستان‌ها و باغ بهشت نگران کننده است، گفت: مردم برای عبور از این شرایط باید هشدارها را جدی بگیرند.

ربانی مهر با اشاره به ثبت بیش از یک هزار نفر فوتی ناشی از بیماری کرونا و یک هزار و ۱۰۰ نفر بستری در بیمارستان‌های استان همدان گفت: این ارقام نشانه شرایط قرمز و هشدار استان همدان است که باید جدی گرفته شود و همه ما پروتکل‌ها را رعایت کنیم.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا در همدان گفت: همکاری رسانه‌ها با کمیته اطلاع رسانی قابل تقدیر است اما باید در شرایط فعلی همکاری و تعامل بیشتر شود.

وی با یادآوری اینکه در دو هفته اخیر ۲۰ تالار و سفره خانه در استان همدان جریمه و پلمب شده است، گفت: با اجرای طرح محدودیت ترافیکی نیز برای ۳۰۰ خودرو جریمه ۵۱۰ هزار تومانی ثبت شد.

ربانی مهر گفت: رسانه‌ها و فعالان مجازی همکاری خوبی با کمیته اطلاع رسانی داشتند و انتظار داریم همکاری‌ها در شرایط فعلی بیشتر شود.

کد مطلب 5068394

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