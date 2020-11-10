راه اندازی ۳۰۰هزار شغل توسط ستاد اجرایی فرمان امام تاپایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شکرانه بهرهبرداری از ۱۵۰ هزار شغل ایجادشده توسط ستاد اجرایی فرمان امام صبح امروز با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا به امروز ۱۵۰ هزار شغل با استفاده از ظرفیت ۳۵ هزار طرح به بهرهبرداری رسیده است، گفت: قول میدهیم تا پایان سال به وعدهای که دادهایم، عمل کنیم و ۳۰۰ هزار شغل را با استفاده از ظرفیت ۱۰۰ هزار طرح ایجاد کنیم.
محمد مخبر با اشاره به اینکه با ایجاد این ۱۵۰ هزار شغل، ۱۷ درصد از گوشت قرمز کشور یعنی ۲۶ هزار تن و ۹ هزار تن گوشت سفید تأمین میشود، گفت: با فعالیتهای مختلف ستاد اجرایی فرمان امام از واردات بسیاری از محصولات جلوگیری شده است.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بحث پیشرفت و تفاوت پیشرفت با توسعه را مطرح کردهاند اما متأسفانه در کشور به مسائلی که ایشان مطرح میکنند، سطحی نگاه میشود و نگاه عمقی نداریم.
مخبر تاکید کرد: اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی توجه نکنیم، آسیبهای جدی به وجود خواهد آمد.
وی با تأکید بر مسئله عدالت، افزود: مشخصه یک نظام اسلامی، برقراری عدالت است؛ تمامی فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام در راستای برقراری عدالت است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه اساسیترین مسئله در زمینه عدالت، عدالت اقتصادی است، تصریح کرد: اگر عدالت اقتصادی در جامعه حاکم نشود، با وجود اجرای دیگر مؤلفههای عدالت در جامعه، با مشکل مواجه میشویم.
وی خاطرنشان کرد: در مسائل اقتصادی دو نوع محدودیت یعنی محدودیت در منابع و محدودیت در مدیریت وجود دارد اما زمانیکه ما به مردم وصل میشویم، هر دو محدودیت رفع میشوند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با مهم خواندن اشتغال خرد و خانوادگی، یادآور شد: ۹۸ درصد از بنگاههای کشورهای در حال توسعه با اشتغال خرد و خانوادگی مرتبط است.
مخبر تاکید کرد: اگر ظرفیتهای لازم به وجود بیاید، این آمادگی را در کشور میبینم که هر سال ۱ میلیون اشتغال خرد و جدید ایجاد شود.
وی با مهم دانستن موضوع دانشبنیان، افزود: پیشبینی شده تا دو سال دیگر، ۶۰ درصد اقتصاد در اختیار اقتصاد دیجیتال قرار بگیرد؛ ابزار اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و سختافزار نیست بلکه ابزار مهم این اقتصاد، نخبگان و مردم هستند.
در بخش دیگری از این مراسم در ارتباطی ویدئوکنفرانسی با ۴ استان، بخش هایی از طرحهای اشتغالزایی ستاد اجرایی فرمان امام معرفی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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