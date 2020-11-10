کارگردان «کیمیا» نگارش سریال «حضرت معصومه(س)» را به نیمه رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، جواد افشار کارگردان و نویسنده سریال «حضرت معصومه (س)» درباره آخرین روند پیش روی این پروژه گفت: در حال حاضر من به همراه حمید رسول‌پور مشغول نگارش قسمت‌های پایانی سریال هستیم و فکر می‌کنم تا پایان سال نگارش فیلمنامه به اتمام برسد تا در سال ۱۴۰۰ برای پیش تولید و تولید سریال آماده شویم.

همچنین مجتبی امینی تهیه‌کننده سریال حضرت معصومه (س) از انعقاد قرارداد با مرکز سیما فیلم برای تولید این پروژه در رده الف ویژه خبر داد.

سریال حضرت معصومه (س) به کارگردانی جواد افشار، تهیه کنندگی مجتبی امینی و نویسندگی مشترک جواد افشار و حمید رسول پور روایتگر زندگی حضرت معصومه (س) است که در سی قسمت در حال نگارش است.

به گزارش خبرنگار مهر جواد افشار کارگردانی سریال‌هایی چون «کیمیا» و «گاندو» را در کارنامه خود دارد.