  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۱۳

همکاری جواد افشار با حمید رسول‌پور؛

کارگردان «کیمیا» نگارش سریال «حضرت معصومه(س)» را به نیمه رساند

کارگردان «کیمیا» نگارش سریال «حضرت معصومه(س)» را به نیمه رساند

نگارش فیلمنامه سریال سی قسمتی «حضرت معصومه (س)» به نویسندگی و کارگردانی جواد افشار از نیمه گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، جواد افشار کارگردان و نویسنده سریال «حضرت معصومه (س)» درباره آخرین روند پیش روی این پروژه گفت: در حال حاضر من به همراه حمید رسول‌پور مشغول نگارش قسمت‌های پایانی سریال هستیم و فکر می‌کنم تا پایان سال نگارش فیلمنامه به اتمام برسد تا در سال ۱۴۰۰ برای پیش تولید و تولید سریال آماده شویم.

همچنین مجتبی امینی تهیه‌کننده سریال حضرت معصومه (س) از انعقاد قرارداد با مرکز سیما فیلم برای تولید این پروژه در رده الف ویژه خبر داد.

سریال حضرت معصومه (س) به کارگردانی جواد افشار، تهیه کنندگی مجتبی امینی و نویسندگی مشترک جواد افشار و حمید رسول پور روایتگر زندگی حضرت معصومه (س) است که در سی قسمت در حال نگارش است.

به گزارش خبرنگار مهر جواد افشار کارگردانی سریال‌هایی چون «کیمیا» و «گاندو» را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 5068411
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام چطور میشه با آقای افشار در تماس بود لطفا راهنمایی بفرمایید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها