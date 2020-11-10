اجرای طرح «مسجد سنگر سلامت» در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی، عصر امروز در مراسم آغاز طرح شهید سلیمانی با عنوان «طرح مسجد سنگر سلامت و بسیج محلی مقابله با کرونا»، که به صورت تصویری برگزار شد، گفت: این طرح، به منظور قطع این ویروس با همکاری سازمانهای بهداشتی از جمله وزارت بهداشت اجرا می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه طرح مسجد سنگر سلامت ابتدا در شهر مشهد مقدس اجرا خواهد شد، اظهار کرد: این طرح بعد از مشهد، در سایر شهرها و استان‌های کشور نیز عملیاتی می‌شود که سعی شده تا با به کارگیری از نیروهای بسیج، این طرح اجرا شود.

سردار سلیمانی همچنین با بیان اینکه در این طرح، افراد و ارگان‌های مختلف مانند ائمه جمعه و امامان جماعت، بسیج محلات و همچنین پایگاه‌های سلامت همکاری خواهند کرد، افزود: البته همه ظرفیت‌های این طرح بر اساس مردم بوده و توسط خود مردم و بسیج مردمی اجرا می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز تصریح کرد: در مراکز قرنطینه‌ای که در محلات در نظر گرفته شده، اقداماتی نظیر حمایت دارویی از بیماران و مبتلایان به ویروس کرونا، در اختیار قرار دادن دستگاه اکسیژن و همچنین سایر پشتیبانی‌ها انجام می‌شود.