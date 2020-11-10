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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۳۸

سرهنگ محمودیان خبر داد:

کشف ۵۰۰ میلیون تومان دارو از یک فروشنده داروخانه

کشف ۵۰۰ میلیون تومان دارو از یک فروشنده داروخانه

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فاتب از کشف یکصد و شانزده هزار و ۳۷۰ قلم داروی قاچاق به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال توسط معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر محمودیان درباره جزئیات این خبر بیان داشت: نوزدهم آبان ماه، در راستای برخورد با قاچاقچیان و فروشندگان کالاهای سلامت محور (دارو) خارج از شبکه سلامت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی پیش دستانه یکی از کارمندان یکی از داروخانه‌های تهران که اقدام به خارج کردن دارو از داروخانه و توزیع آن در بازار آزاد می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با سرپرست دادسرای جرایم پزشکی، مأموران در بازرسی از پارکینگ؛ متهم را در حال بسته بندی داروها شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت اظهار کرد: داروهای مکشوفه شامل تعداد ۵۵ هزار و ۵۲۰ عدد آمپول (ب کمپلکس، آفازول، تبارنیت) و ۶۰ هزار و ۸۵۰ عدد قرص (پیاسیدین، پرواترال، پیروفلوکتاسین، سیفکسان، آمگارون) به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال هستند که اقدامات بعدی در جهت شناسایی سازمان جرم در حال انجام می‌باشد.
 

کد مطلب 5068430

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