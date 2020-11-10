توافق اروپا برای وضع تعرفه بر ۴ میلیارد دلار واردات آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتحادیه اروپا اعلام کرد با وضع تعرفه و سایر جریمه‌ها برای ۴ میلیارد دلار از واردات آمریکا بر سر حمایت غیرقانونی دولت آمریکا از هواپیماسازی بوئینگ، موافقت کرده است.

معاون اجرایی کمیسیون اروپا، والدیس دومبروسکیس، گفت: آمریکا به دنبال رأی سازمان تجارت جهانی که در پرونده ایرباس به نفع این کشور صادر شد برای کالاهای اروپایی تعرفه وضع کرده است و حالا ما با رأی سازمان تجارت جهانی در پرونده بوئینگ که به نفع اروپا صادر شد می‌توانیم تعرفه‌های خود را بر کالاهای آنها وضع کنیم و این کاری است که ما در حال انجام آن هستیم.

او اضافه کرد: البته درهای ما به روی یک راه‌حل که از طریق مذاکره به دست بیاید باز است. پیشنهاد ما هنوز روی میز است که هر دو طرف تعرفه‌های خود را لغو کنند. اما علی‌رغم تلاش‌های انجام شده آمریکا هنوز توافق نکرده است که تعرفه‌های خود را کنار بگذارد.

این اقدام پس از آن انجام می‌شود که ماه گذشته WTO به بزرگترین بلوک تجاری جهان برای وضع تعرفه بر کالاهای آمریکایی به علت سوبسیدهای داده شده به بوئینگ، چراغ سبز نشان داد. البته پیش از آن هم WTO برای آمریکا مجوز وضع تعرفه بر ۷.۵ میلیارد دلار از واردات اروپا را در تلافی حمایت غیرقانونی اروپا از ایرباس صادر کرده بود.