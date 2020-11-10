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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۴۹

افزایش ۸ درصدی تولید شمش/ تولید محصولات فولادی ۴ درصد رشد کرد

افزایش ۸ درصدی تولید شمش/ تولید محصولات فولادی ۴ درصد رشد کرد

میزان تولید شمش و محصولات فولادی شرکت های بزرگ طی ۷ ماهه امسال به ترتیب ۸ و ۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، شرکت‌های بزرگ فولادی (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن، فولاد آلیاژی ایران، میدکو، گروه ملی فولاد، فولاد کاوه جنوب، فولاد خراسان، چادرملو، ارفع، بناب و سیرجان)، از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۱۳ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۳۷ تن تولید کردند.

همچنین میزان تولید ماه مهر، یک میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۱۶ تن «شمش فولادی» و یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۹۵ تن «محصولات فولادی» بود.

به این ترتیب، میزان تولید شمش و محصولات فولادی شرکت‌های بزرگ طی ۷ ماهه امسال به ترتیب ۸ و ۴ درصد افزایش یافت.

افزایش ۱۰ درصدی تولید آهن اسفنجی

افزون بر این، شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آهن اسفنجی طی ۷ ماهه امسال، ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۱۹۰ تن محصول تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش یافت.

میزان تولید آهن اسفنجی در ماه مهر با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به مهر سال گذشته، به ۲ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۰۵ تن رسید.

کد مطلب 5068460

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