نارضایتی خانواده شهدا و ایثارگران از عملکردبنیاد شهید استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه امضای دو تفاهم نامه مسکن و اشتغال برای خانواده معزز شهدا و ایثارگران اظهار کرد: مشکلات درمانی خانواده‌های ایثارگر و شهدا بسیار زیاد است و باید رفع شود.

وی افزود: سقف تعهدات بیمه و مستمری این خانواده‌ها پاسخگوی حداقل نیازها نیست و این زیبنده کسانی که از عزیزترین داشته‌های خود در این مسیر تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند نیست.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میزان مسکنی که قرار است در استان برای خانواده‌های ایثارگر ساخته شود پاسخگوی نیاز تنها نیمی از خانواده‌های ایثارگر نیازمند مسکن را تأمین می‌کند و نیاز است تصمیم جدی گرفته شود.

وی در پایان تصریح کرد: ضعف عملکردی در بنیاد شهید استان قزوین بسیار زیاد است و خانواده‌های شهدا و ایثارگران از عملکرد مدیران استانی این دستگاه رضایت ندارند و نیاز است به صورت جدی رسیدگی شود.