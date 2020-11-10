از بازیکنانم راضی‌ هستم/ برای میرزاجانپور آرزوی سلامتی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم شهداب یزد با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب سپاهان شد.

محمد عمده غیاثی پس از شکست تیمش مقابل سپاهان گفت: ابتدا برای مجتبی میرزاجان پور آرزوی سلامتی دارم. از اتفاقی که برای او افتاد تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم سلامت باشد.

وی گفت: بازیکنانم خوب بازی کردند. تیم سپاهان بسیار پرمهره است و کادر فنی خوبی در اختیار دارد. بازیکنان ما نیز عملکرد مناسبی داشتند.

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد ادامه داد: ولی در شرایط حساس، بازیکنانم تمرکز خود را از دست دادند. به هر حال این بازی‌ها، پایان کار نیست. قطعاً شرایط در ادامه فرق می‌کند و رفته رفته التهاب تیم ما کم می‌شود. امروز از بازیکنانم راضی بودم.