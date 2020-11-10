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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۴۶

محمد عمده غیاثی:

از بازیکنانم راضی‌ هستم/ برای میرزاجانپور آرزوی سلامتی دارم

از بازیکنانم راضی‌ هستم/ برای میرزاجانپور آرزوی سلامتی دارم

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از شکست تیمش گفت: بازیکنانم در شرایط حساس تمرکز نداشتند اما در مجموع از آنها راضی بودم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم شهداب یزد با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب سپاهان شد.

محمد عمده غیاثی پس از شکست تیمش مقابل سپاهان گفت: ابتدا برای مجتبی میرزاجان پور آرزوی سلامتی دارم. از اتفاقی که برای او افتاد تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم سلامت باشد.

وی گفت: بازیکنانم خوب بازی کردند. تیم سپاهان بسیار پرمهره است و کادر فنی خوبی در اختیار دارد. بازیکنان ما نیز عملکرد مناسبی داشتند.

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد ادامه داد: ولی در شرایط حساس، بازیکنانم تمرکز خود را از دست دادند. به هر حال این بازی‌ها، پایان کار نیست. قطعاً شرایط در ادامه فرق می‌کند و رفته رفته التهاب تیم ما کم می‌شود. امروز از بازیکنانم راضی بودم.

کد مطلب 5068513
ساناز سلیمان آبادی

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