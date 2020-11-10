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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۰۶

معاون وزیر بهداشت:

طرح سه مرحله ای محله محوری مبارزه با کرونا در کشور اجرا می شود

طرح سه مرحله ای محله محوری مبارزه با کرونا در کشور اجرا می شود

کرمانشاه- معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح سه مرحله ای محله محوری مبارزه با کرونا در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی در ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا که ظهر امروز با حضور وزیر بهداشت در سالن جلسات شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: تا کنون سه مرحله از طرح غربالگری جهت پیشگیری و شناسایی مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ در کشور اجرا شده است که در مرحله نخست ۷۸ میلیون نفر در ماه‌های فروردین و اواسط اردیبهشت امسال و در مرحله دوم ۴۲ میلیون نفر از افراد آسیب پذیر و در معرض آسیب تحت غربالگری قرار گرفتند.

وی افزود: مرحله سوم این طرح بحث رصد و جبران خدمات درمانی عقب‌مانده به دلیل شیوع ویروس به بیماران غیر کرونایی است که تاکنون ۲۱ میلیون خدمت عقب مانده جبران شده است و در حال حاضر خدمات به این بیماران به روز است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: هم اکنون مرحله چهارم طرح غربالگری به عنوان طرح هر خانه یک پایگاه سلامت برای مدیریت و کنترل ویروس کووید ۱۹ به شیوه محله و خانواده محور به صورت پایلوت در استان کرمانشاه آغاز شده است.

رئیسی با بیان اینکه در این مرحله هفت راهبرد اساسی در دستور کار قرار گرفته و از امروز تمرکز اصلی ستاد استانی کرونا بر این راهبردها خواهد بود، افزود: این راهبردها تشدید نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی و اعمال جرایم، انجام تست‌های فراوان و هوشمند، قرنطینه مبتلایان، حمایت از افراد آسیب پذیر به ویژه سالمندان، محدودیت‌های هوشمند و تقویت درمان سرپایی و فعال کردن مراکز بهداشت و درمان است.

وی تصریح کرد: هم اکنون گیت های داخلی "آنتی ژن" برای تست سریع کرونا ساخته شده ظرف مدت ۲۵ دقیقه نتیجه دقیق تست مشخص می‌شود و در آینده نزدیک به صورت رایگان در اختیار مراکز درمانی سطح کشور قرار خواهد گرفت.

رئیسی با بیان اینکه ۹۰ درصد از مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا مربوط به افراد آسیب پذیر و سالمندان جامعه است، افزود: قرنطینه معکوس این افراد برای محافظت از آنها بسیار مؤثر است.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر تنهاترین و مؤثرترین راه درمان بیماران مبتلا به کرونا مراقبت مناسب و اکسیژن رسانی در بیمارستان‌ها است.

کد مطلب 5068514

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