آغاز محدودیت های کرونایی اصناف در شیراز

محمود هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وضعیت بیماری کرونا در بسیاری از شهرهای کشور، قرمز و بحرانی است افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای فعالیت همه صنوف ذکر شده در مصوبه محدودیت اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه ساعت اعمال محدودیت درست در زمان اوج کار صنوف است اما با این حال اصناف نسبت به قانون تمکین میکنند و در صورت تخلف، متخلفان هم با جریمههای تعیین شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا روبهرو خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف شیراز افزود: بر اساس قوانین ستاد ملی کرونا در برخورد با متخلفان، بازرسان اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف در مرحله اول با کسانی که ابلاغیه را رعایت نکردهاند، برخورد و اقدام به پلمب یک هفتهای واحد صنفی متخلف خواهند کرد.
هاشمی اظهار کرد: محدودیتهای صنفی از ابتدای شیوع کرونا اعمال شده است و اصناف در این مدت نیز تلاش کردهاند تا پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و امیدوار هستیم اجرای این طرح بتوانند در قطع زنجیره ویروس کرونا مؤثر باشد البته این مساله نیاز به همراهی مردم و لغو سفرها نیز دارد.
وی افزود: اصناف از ابتدای امسال در شرایط سختی فعالیت کردند و رکود بازار و تورم فشار اقتصادی زیادی را به اصناف تحمیل کرد و امیدواریم شرایط کاری اصناف و محدودیتهای اعمال شده بر روند کاریشان دیده شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس گفت: از اصناف انتظار داریم همچون گذشته مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا را اجرا کنند و در اولویت خود قرار دهند چون اعتقاد داریم اصناف شیراز در سطح کشور از پیشگامان پیشگیری و مقابله با کرونا بوده و هستند.
هاشمی افزود: اصناف شیراز ۱۵ اسفند ماه ۹۸ اولین گروه از کسبه و بازاریان ایران بودند که داوطلبانه فعالیت خود را پیش از اعلام ستاد مدیریت بیماری کرونا در جهت حفظ سلامت شهروندان تعطیل کنند.
وی ادامه داد: اصناف شیراز تا به امروز گامبهگام مصوبات ستاد مدیریت کرونا را اجرا کردند و ترجیح دادن سلامت بر معیشت از سوی اصناف در تاریخ شیراز ماندگار خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: همانطور که معیشت اصناف بسیار برای ما حائز اهمیت است و اعضای ستاد مدیریت بیماری کرونا توجه ویژهای به کسبه و بازاریان داشته و دارند حفظ سلامت مردم و واحدهای صنفی نیز در اولویت ما قرار دارد و معیشت و سلامت مکمل هم معنا پیدا میکند.
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