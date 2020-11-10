ترامپ وعده جدیدی را درباره نتیجه آرای انتخاباتی مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۰ امروز سه‌شنبه در واکنش به اخبار رسانه های این کشور مبنی بر پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ در پیامی توئیتری نوشت: (در زمینه بررسی صحت آرای انتخاباتی) به پیشرفت های خوبی دست یافته ایم. نتیجه این بررسی ها تا هفته آینده پدیدار خواهد شد.

نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۰ در جدیدترین پیام خود در این خصوص باز هم وعده داد: ما پیروز خواهیم شد. عظمت را دوباره به آمریکا باز می گردانیم!