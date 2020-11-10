سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۴۹ بیمار جدیدی در بخشهای کرونایی استان بوشهر بستری شده و ۲۹ نفر نیز با حال خوب از بیمارستان مرخص شدهاند.
وی اضافه کرد: هماکنون ۲۳۲ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۳۹ نفر در بخش مراقبتهای ویژه هستند و ۱۹ نفر در بخش مراقبتهای ویژه هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به افزایش سه نفر دیگر به فوتشدگان کرونا در استان، بیان کرد: تعداد جانباختگان کرونا در استان بوشهر به ۷۴۴ نفر رسید.
وی تاکید کرد: تاکنون ۱۵ هزار و ۹۷۳ مورد مثبت کرونا در استان بوشهر ثبت شده است.
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