دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاهها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، این اداره کل پس از دو سال تجربه و برگزاری کارگاههای تخصصی کارشناسان و مدیران فرهنگی با تحقیق و گردآوری اطلاعات و آمار و با توجه به انگیزه ها، نیازها، اهداف، سیاستها و همچنین شرح وظایف و فعالیتهای فرهنگی و هنری دانشگاهها سعی کرده است برخی کاستی ها و موانع موجود در مسیر اقدامات فرهنگی در دانشگاهها را با برگزاری دوره های آموزشی مرتفع کند.

این اداره کل اقدام به برگزاری اولین دوره آموزشی مدیران فرهنگی و هفتمین دوره آموزشی کارشناسان دانشگاههای سراسر کشور کرده است. مکان و زمان برگزاری دوره آموزشی مدیران فرهنگی 20 تا 22 تیر ماه سال جاری و مکان آن دانشگاه امام صادق (ع) اعلام شده است.

هفتمین دوره آموزشی کارشناسان فرهنگی نیز دوم تا چهارم مرداد ماه سالجاری در دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.