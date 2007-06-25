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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاهها برگزار می شود

اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مدیران وکارشناسان فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، این اداره کل پس از دو سال تجربه و برگزاری کارگاههای تخصصی کارشناسان و مدیران فرهنگی با تحقیق و گردآوری اطلاعات و آمار و با توجه به انگیزه ها، نیازها، اهداف، سیاستها و همچنین شرح وظایف و فعالیتهای فرهنگی و هنری دانشگاهها سعی کرده است برخی کاستی ها و موانع موجود در مسیر اقدامات فرهنگی در دانشگاهها را با برگزاری دوره های آموزشی مرتفع کند.

این اداره کل اقدام به برگزاری اولین دوره آموزشی مدیران فرهنگی و هفتمین دوره آموزشی کارشناسان دانشگاههای سراسر کشور کرده است. مکان و زمان برگزاری دوره آموزشی مدیران فرهنگی 20 تا 22 تیر ماه سال جاری و مکان آن دانشگاه امام صادق (ع) اعلام شده است.

هفتمین دوره آموزشی کارشناسان فرهنگی نیز دوم تا چهارم مرداد ماه سالجاری در دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 506858

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