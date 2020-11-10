محکوم به برد بودیم/ هیچ تیمی در حاشیه امنیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سایپا تهران امروز در چارچوب دیدارهای هفته نهم رقابت های لیگ برتر والیبال با نتیجه ۳ بر یک آذرباتری ارومیه را شکست داد.

مصطفی کارخانه پس از پیروزی تیمش مقابل آذرباتری ارومیه گفت: محکوم به برد بودیم و استحقاق پیروزی را داشتیم. باور نمی کردیم یک ست مقابل آذرباتری مغلوب شویم. با تیمی مواجه شدیم که بسیار سخت امتیاز از دست می داد. در ست دوم، بازیکنان با تجربه و هوشیار خود را هوشیارتر کردیم که اگر بازی را جدی نگیرند نتیجه را واگذار خواهند کرد.

سرمربی تیم والیبال سایپا ادامه داد: از چنین تیم هایی باید ترسید چرا که آنها چیزی برای از دست دادن ندارند. خدا را شکر بازیکنان به بازی برگشتند. روز پنجشنبه بازی سختی مقابل شهداب یزد داریم. درست است که این تیم دو بازی متوالی گذشته خود را واگذار کرده اما تیم بسیار خوبی است.

کارخانه تاکید کرد: نمی خواهیم از جمع مدعیان عقب بیافتیم. هیچ تیمی در حاشیه امنیت نیست. مسابقات سختی در پیش داریم. مقابل تیم آذرباتری ست اول را واگذار کردیم. به بازیکنانم و همچنین خودم توصیه می کنیم که بازیها را جدی تر بگیرند.