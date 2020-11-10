آلمان: آمریکا دیگر پلیس جهان نیست/ موضع برلین درباره برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان امروز سه شنبه در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد: پیروزی جو بایدن یک معنی خاص دارد؛ فرصت‌های جدیدی برای شراکت‌های فراسوی آتلانتیک.

وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: ما به نوعی توافق جدید در همکاری کشورهای فراسوی آتلانتیک نیاز داریم؛ اساس این همکاری با پاسخ‌گوئی به چالش‌های بین‌المللی با راه‌حل‌های بین‌المللی باشد نه با سیاست اول آمریکا یا اول اروپا.

وی در ادامه این مصاحبه اضافه کرد: تصمیم‌ها توسط دولت آمریکا در کاخ سفید گرفته می‌شدند، بعد جلوی ما گذاشته می‌شُدند و ما باید با آنها کنار می‌آمدیم. این آن نوع همکاری که ما خواستار آن بودیم و هستیم؛ نیست.

«هایکو ماس» در این باره ادامه داد: به عقیده من، آمریکا دیگر آن‌طور که ما در گذشته دیدیم، نقش پلیس دنیا را برعهده نخواهد داشت.

رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان بدون اشاره به زرادخانه های رژیم اشغالگر قدس در منطقه در خصوص ایران نیز افزود که کشورش همانند واشنگتن با نقش ایران در خاورمیانه، برنامه موشکی و تهدیدهایش علیه رژیم صهیونیستی مشکل دارد.

وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: باید با ایالات متحده و ایران درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق (برجام) به نحوی که بتوان مسائل دیگر را در آن گنجاند، وجود دارد یا نه، گفتگو کنیم.