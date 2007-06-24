مشکلات بخش گردشگری باید به صورت ریشه ای حل شوند

معاون عمرانی استاندار کرمان درگفتگو با مهر اظهار داشت : مسئله میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه اقتصاد عمومی جهان اول نفت و بعد گردشگری و در بخش توسعه تجارت جهانی اول بانکداری و بعد گردشگری است .

جواد کمالی تصریح کرد : لازم است که هر چه بیشتر جاذبه های استان را به جهان معرفی کنیم که در همین زمینه تا به حال برای شناساندن استان کرمان کارهای مفید و ارزشمندی چون همایش مردم شناسی و حضور سفرا در استان کرمان انجام گرفت .

این مسئول افزود : استان کرمان همانند گنجینه پنهانی است که باید به مردم دنیا شناسانده شود که این خود اثرات خوبی برای کشور و استان کرمان خواهد داشت .