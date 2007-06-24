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۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۲

مشکلات بخش گردشگری باید به صورت ریشه ای حل شوند

مشکلات بخش گردشگری باید به صورت ریشه ای حل شوند

کرمان - خبرگزاری مهر : معاون عمرانی استاندار کرمان گفت : در بخش گردشگری مشکلاتی چون ضعف تبلیغات داخلی و خارجی ، کمبود زیرساختها ، نبود استراتژی در بخش خصوصی ، عدم رشته های گردشگری در دانشگاه وجود دارد که این مشکلات باید به صورت ریشه ای حل شوند .

معاون عمرانی استاندار کرمان درگفتگو با مهر اظهار داشت : مسئله میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه اقتصاد عمومی جهان اول نفت و بعد گردشگری و در بخش توسعه تجارت جهانی اول بانکداری و بعد گردشگری است .

جواد کمالی تصریح کرد: لازم است که هر چه بیشتر جاذبه های استان را به جهان معرفی کنیم که در همین زمینه تا به حال برای شناساندن استان کرمان کارهای مفید و ارزشمندی چون همایش مردم شناسی و حضور سفرا در استان کرمان انجام گرفت.

این مسئول افزود : استان کرمان همانند گنجینه پنهانی است که باید به مردم دنیا شناسانده شود که این خود اثرات خوبی برای کشور و استان کرمان خواهد داشت .

کمالی یادآور شد : در کشورهای اروپایی کلید اساسی اقتصاد ، میراث فرهنگی آن کشورهاست به طوریکه از بین 9 نفر در بخش اقتصاد یک نفر در بخش میراث فرهنگی فعالیت دارد .

کد مطلب 506862

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