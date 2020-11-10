  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۱۶

استاندار قزوین تأکید کرد:

همه ظرفیت‌های استان قزوین در اختیار بنیاد شهید قرار بگیرد

همه ظرفیت‌های استان قزوین در اختیار بنیاد شهید قرار بگیرد

قزوین – استاندار قزوین گفت: همه ظرفیت‌های استان قزوین با هدف ارائه خدما در اختیار بنیاد شهید باید قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین هدایت الله جمالی پور بعد از ظهر سه شنبه در جلسه امضای دو تفاهم نامه مسکن و اشتغال برای خانواده معزز شهدا و ایثارگران اظهار کرد: رسیدگی به خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه بزرگی است که بر عهده همه است.

وی افزود: در این دولت اقدامات قابل توجهی در حوزه ارائه خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران صورت گرفته و در استان نیز تمام اختیارات و امکانات استان در اختیار بنیاد شهید است.

استاندار قزوین بیان کرد: اگر روحیه ایثار و جهاد تضعیف شود امنیت کشور لطمه جدی خواهد خورد و همه باید برای تقویت این روحیه تلاش کنیم.

وی بیان کرد: امضای این تفاهم نامه سرآغازی برای رفع نیاز خانواده‌های ایثارگر استان به مسکن است.

جمالی پور در پایان اضافه کرد: از تمام ظرفیت‌های استان برای ساخت مسکن خانواده‌های ایثارگران باید استفاده شود. و تلاش شود تا مشکل تأمین زمین در تاکستان و بویین زهرا نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حل شود.

کد مطلب 5068641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها