به گزارش خبرنگار مهر از قزوین هدایت الله جمالی پور بعد از ظهر سه شنبه در جلسه امضای دو تفاهم نامه مسکن و اشتغال برای خانواده معزز شهدا و ایثارگران اظهار کرد: رسیدگی به خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه بزرگی است که بر عهده همه است.

وی افزود: در این دولت اقدامات قابل توجهی در حوزه ارائه خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران صورت گرفته و در استان نیز تمام اختیارات و امکانات استان در اختیار بنیاد شهید است.

استاندار قزوین بیان کرد: اگر روحیه ایثار و جهاد تضعیف شود امنیت کشور لطمه جدی خواهد خورد و همه باید برای تقویت این روحیه تلاش کنیم.

وی بیان کرد: امضای این تفاهم نامه سرآغازی برای رفع نیاز خانواده‌های ایثارگر استان به مسکن است.

جمالی پور در پایان اضافه کرد: از تمام ظرفیت‌های استان برای ساخت مسکن خانواده‌های ایثارگران باید استفاده شود. و تلاش شود تا مشکل تأمین زمین در تاکستان و بویین زهرا نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حل شود.