توسعه کشت پسته در باغات قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر علی فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در کمیته سازگاری با کمآبی استان قزوین که به صورت ویدئو کنفرانسی مسئولان کشوری و عصر امروز در سالن جلسات دفتر این معاونت برگزار شد با بیان اینکه استان قزوین باغهایی با قدمت ۱۵ تا ۲۰ ساله دارد، گفت: مسئولان و متولیان امر باید بیش از پیش به کشت پسته در استان توجه کنند.
وی افزود: اگر مقرر شد توسعهای در بخش اراضی باغی داشته باشیم حتماً باید این توسعه با کشت درختان پسته انجام شود در حالی که نمیتوان مابقی باغهای موجود فعلی که هم اکنون زیر کشت محصولات متعدد و متفاوت دیگر هستند را تغییر دهیم.
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب استان قزوین افزود: متأسفانه عملکرد جزیرهای برخی از استانها در حوزه برخورد با حفر چاههای غیر مجاز مشکلات فراوانی را برای استان قزوین به وجود آورده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: هرچه استان قزوین با قدرت در حوزه برخورد با متخلفان و سودجویان عمل کرده اما عملکرد نامطلوب برخی از استانها همچنان مشکلاتی را برای قزوین ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: متولیان امر در قزوین در خصوص برداشت غیر قانونی از آبهای سطحی و همچنین برخورد با حفاریهایی غیر مجاز به شدت سختگیرانه عمل کردهاند.
فرخزاد ادامه داد: گاهاً در استانهای همجوار قزوین این برخوردها قاطعانه نبوده به همین سبب این امر موجب بروز مشکلات اجتماعی زیاد و غیر قابل توجیه برای مردم در این استان شده است.
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