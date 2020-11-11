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۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۹:۲۶

مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی:

طرح ولایت در حوزه‌های علمیه خراسان شمالی عملیاتی و اجرایی شود

طرح ولایت در حوزه‌های علمیه خراسان شمالی عملیاتی و اجرایی شود

بجنورد- مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی با اشاره به نقش پررنگ طرح ولایت در بصیرت افزایی و تحکیم اندیشه اسلامی در جوانان گفت: طرح ولایت باید به‌صورت ویژه در حوزه‌های علمیه اجرایی و عملیاتی شود.

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم همکاری تمام نهادهای کشور برای جذب کیفی و کمی طلاب جدید اظهار کرد: جایگاه علم دین و تحصیل در آن بسیار ویژه است لذا باید جوانان را به این سمت و سو سوق داد.

مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی در ادامه از مدیران مدارس علمیه خواست تا اجرای طرح ولایت به عنوان دوره‌ای مهم در جذب طلبه را جدی بگیرند و بیان داشت: همچنین می‌بایست طرح ولایت ویژه طلاب جدی گرفته شده و با شرایط مناسبی برگزار شود.

وی افزود: طرح ولایت ویژه طلاب دوره بصیرت افزایی است تا جوانان را با معیار دین بسازد؛ موضوعی که باید به‌صورت ویژه در حوزه‌های علمیه اجرایی و عملیاتی شود.

سالاری مکی در انتها گفت: مهم‌ترین اهداف طرح ولایت شامل ارائه نظام صحیح تفکر دینی و دست‌یابی به معرفت دینی، آشناسازی، تعمیق و تحکیم مبانی اندیشه اسلامی، نقد اندیشه‌های باطل، انحرافی و معارض با مبانی اندیشه اسامی، تربیت نیروهای هم طراز انقلاب اسامی، تأثیرگذاری فرهنگی و عقیدتی در مراکز علمی و فرهنگی و گسترش اعتقاد نظری و التزام عملی به ولایت‌فقیه بر اساس مبانی اندیشه اسلامی است.

کد مطلب 5068773

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