حجتالاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم همکاری تمام نهادهای کشور برای جذب کیفی و کمی طلاب جدید اظهار کرد: جایگاه علم دین و تحصیل در آن بسیار ویژه است لذا باید جوانان را به این سمت و سو سوق داد.
مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی در ادامه از مدیران مدارس علمیه خواست تا اجرای طرح ولایت به عنوان دورهای مهم در جذب طلبه را جدی بگیرند و بیان داشت: همچنین میبایست طرح ولایت ویژه طلاب جدی گرفته شده و با شرایط مناسبی برگزار شود.
وی افزود: طرح ولایت ویژه طلاب دوره بصیرت افزایی است تا جوانان را با معیار دین بسازد؛ موضوعی که باید بهصورت ویژه در حوزههای علمیه اجرایی و عملیاتی شود.
سالاری مکی در انتها گفت: مهمترین اهداف طرح ولایت شامل ارائه نظام صحیح تفکر دینی و دستیابی به معرفت دینی، آشناسازی، تعمیق و تحکیم مبانی اندیشه اسلامی، نقد اندیشههای باطل، انحرافی و معارض با مبانی اندیشه اسامی، تربیت نیروهای هم طراز انقلاب اسامی، تأثیرگذاری فرهنگی و عقیدتی در مراکز علمی و فرهنگی و گسترش اعتقاد نظری و التزام عملی به ولایتفقیه بر اساس مبانی اندیشه اسلامی است.
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