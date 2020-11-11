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۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۸

غزلی برای افغانستان؛

شعرهای به خاک خُفته و داستان به خون نشسته

شعرهای به خاک خُفته و داستان به خون نشسته

مجتبی خرسندی از شاعران جوان کشوردر واکنش به حادثه تاسف‌برانگیز دانشگاه کابل، غزلی با عنوان «کجاستی؟» سروده است.

خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ: در پی واقعه تروریستی دانشگاه کابل، برخی از شاعران و چهره‌های فرهنگی به فراخور حوزه خود به این‌واقعه واکنش نشان دادند و مطالب غمبار و حاوی همدردی زیادی در فضای مجازی منتشر شدند که با هشتگ و کلیدواژه «جان پدر کجاستی؟» همراه بودند.

مجتبی خرسندی، یکی از شاعران جوان کشور است که به سهم خود به این حادثه دردناک واکنش نشان داده است.

خرسندی غزلی نو با عنوان «کجاستی؟» سروده که مهر آن را منتشر می‌کند.

این‌غزل را با هم می‌خوانیم:

به دیدن دردهایم امشب، بیا که جانم به خون نشسته
که جانم از داغ غصه های برادرانم به خون نشسته

لبالب از خون شده از این غم پیاله مردمان چشمم
فقط نه چشمم که پوست تا مغز استخوانم به خون نشسته

چه می‌توان گفت از عذابی که جان و دل را به خون کشیده؟
بر آن سرم که کمی بگویم ولی زبانم به خون نشسته

مرا ملامت نکن اگر که نمانده نای سخن برایم
که شعرهایم به خاک خُفت‌اند و داستانم به خون نشسته

ببار ای ابر غم گرفته که شادی از این دیار رفته
بسوز ای ماه دل‌شکسته که آسمانم به خون نشسته

نه می‌شود آب خوش بنوشم، نه چشم بر حال خود بپوشم
که برگ و بارم خزان گرفته، که آب و نانم به خون نشسته

سر نهال جوان او شد بریده در جنگ نابرابر
چگونه پس می شود نبینم که باغبانم به خون نشسته

تو را به جان پدر بگو که کجاستی ای امید دنیا؟
بیا بیا چون که بی تو هر لحظه جهانم به خون نشسته

کد مطلب 5068840

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