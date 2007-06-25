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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

ششمین دوره معرفی پایان نامه های برتر قرآنی برگزار می‌شود

ششمین دوره معرفی پایان نامه های برتر قرآنی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در راستای گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و ارج نهادن به تلاش های علمی و پژوهشی دانشجویان در حوزه های فرهنگ، هنر و علوم قرآنی برگزار می شود.

دانش آموختگان و دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور که از پایان نامه های خود طی دو سال گذشته دفاع کرده اند، می توانند در این دوره شرکت کنند. از صاحبان آثار برتر طی مراسم ویژه ای در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تقدیر می شود.

ضمنا اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت چاپ آثار برتر اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 506889

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