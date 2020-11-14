افشین دهقانی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مجلس شورای اسلامی بر ضرورت الزام شرکت‌ها به بازارگردانی یا تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت که از سوی شورای عالی بورس نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، گفت: تزریق منابع به بازار سرمایه کمک مؤثری به بازار سهام نخواهد کرد؛ بازار سهام در وهله اول نیاز به استقلال کامل دارد و اگر دولت در آن دخالت نکند یا نهاد ناظر دخالت دستوری نداشته باشد، می‌توان امیدوار بود که این بازار مسیر خود را پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بازار سهام دچار سردرگمی است، افزود: بازار سهام ایران همچون کودکی است که در حال تکامل است؛ چراکه ۴۰ میلیون سهامدار در این بازار حضور دارند که اگر بخشی از آنها را مرتبط با سهام عدالت بدانیم، می‌توان اطمینان داد ۱۰ میلیون کد فعال به نوعی از بازار سهام ضربه خورده‌اند و اعتماد آنها به بازار از بین رفته است؛ بنابراین باید با مکانیزمی این سهامداران را نسبت به آینده روشن بازار سهام و ارزشمند بودن سهام اقناع کرد.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، متأسفانه برخی رفتارهای دولت در بازار سهام سبب شده تا اعتماد نسبت به بازار از بین برود و آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده، دولت کسری بودجه خود را با فروش سهام جبران کرده است؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که توان حقوقی‌ها بسیار بیشتر از حقیقی‌ها بوده و سهامداران خرد توان این را ندارند که در مقابل سیل فروشندگان سهام که عمدتاً حقوقی‌ها هستند، بایستند.

وی اظهار داشت: باید اعتماد از دست رفته، به بازار سهام بازگردد و به مردم اطمینان داد که سهام بازار سرمایه ارزنده هستند و نباید به راحتی سهام خود را بفروشند؛ پس باید اصلاحاتی انجام داد که بازار جان تازه بگیرد؛ به این معنا که دولت نباید در بازار دخالت کند، کاری که هم اکنون صورت می‌دهد؛ یعنی پالایشگاه را واگذار می‌کند ولی در فرآیند قیمت‌گذاری آن دخالت می‌کند؛ در حالی که مردم متأسفانه ترسیده‌اند و این ترس باید با به ثبات رسیدن بازار سرمایه از بین برود.

دهقانی معتقد است که دولت باید شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که حقوقی‌ها تا اطلاع ثانوی خرید و فروش سهام نداشته باشند؛ چراکه این موضوع بازار را دچار تنش کرده و شرایط را برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه دچار مشکل می‌کند؛ این در حالی است که قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها آنگونه که باید رشد نکرده است.

وی اظهار داشت: به لحاظ قیمتی، بازار سرمایه کاملاً ارزنده است و روند رو به رشدی را طی می‌کند؛ به نحوی که اکنون به باور بسیاری از تحلیلگران، بسیاری از نمادها در کف قیمت قرار دارند و اگر اتفاق خاصی به لحاظ سیاسی رخ ندهد، برای خرید بسیار مناسب هستند؛ ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که تولید داخلی داشته و در زمینه مواد اولیه وابستگی کمتری به نرخ ارز دارند، از رشد خوبی برخوردار خواهند شد.

دهقانی گفت: بازار سرمایه حتماً رشد خواهد کرد و کسی نمی‌تواند جلوی رشد آن را بگیرد؛ چراکه این فنر فشرده که حاصل وجود نمادهای ارزشمند است، حتماً یک روز رها خواهد شد و رشد بازار را نشان خواهد داد.

وی برهمین اساس به مردم توصیه کرد تحت تأثیر هیجان درباره خرید یا فروش سهام تصمیم گیری نکرده و سهام ارزنده خود را به ثمن بخس نفروشند.