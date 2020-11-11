علیرضا گلرخ در گفتگو با مهر اظهار کرد: بنا به پیش بینیهای هواشناسی وضعیت آب و هوا خراسان شمالی از صبح امروز تا صبح شنبه در وضعیت هشدار قرار دارد.
سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی ادامه داد: بر این اساس وزش باد، بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات به ویژه در شهرستانهای اسفراین، فاروج و شیروان پیش بینی میشود.
وی در ادامه از کاهش ۷ تا ۱۰ درجهای دما تا صبح شنبه خبر داد و افزود: کشاورزان نسبت به تنظیم دمای گلخانهها و اطمینان از صحت عملکرد دستگاههای گرمایشی اطمینان حاصل کنند.
گلرخ بیان داشت: کشاورزان همچنین به منظور جلوگیری از سرما زدگی باقیمانده محصولات، نسبت به برداشت آنها اقدام کنند.
سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی در انتها گریزی به حمل و نقل جادهای و ترافیکی زد و گفت: با توجه به وجود مه در جادهها، رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و روشن نگه داشتن چراغهای اتومبیل خود توجه ویژه داشته باشند.
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