علیرضا گلرخ در گفتگو با مهر اظهار کرد: بنا به پیش بینی‌های هواشناسی وضعیت آب و هوا خراسان شمالی از صبح امروز تا صبح شنبه در وضعیت هشدار قرار دارد.

سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی ادامه داد: بر این اساس وزش باد، بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات به ویژه در شهرستان‌های اسفراین، فاروج و شیروان پیش بینی می‌شود.

وی در ادامه از کاهش ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دما تا صبح شنبه خبر داد و افزود: کشاورزان نسبت به تنظیم دمای گلخانه‌ها و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه‌های گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

گلرخ بیان داشت: کشاورزان همچنین به منظور جلوگیری از سرما زدگی باقیمانده محصولات، نسبت به برداشت آنها اقدام کنند.

سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی در انتها گریزی به حمل و نقل جاده‌ای و ترافیکی زد و گفت: با توجه به وجود مه در جاده‌ها، رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و روشن نگه داشتن چراغ‌های اتومبیل خود توجه ویژه داشته باشند.