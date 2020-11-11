  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۱۸

سرپرست اداره هواشناسی کاربردی خراسان شمالی:

ارتفاعات خراسان شمالی شاهد بارش برف خواهد بود/کاهش ۱۰ درجه‌ای دما

ارتفاعات خراسان شمالی شاهد بارش برف خواهد بود/کاهش ۱۰ درجه‌ای دما

بجنورد- سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی از احتمال بارش برف در ارتفاعات استان خبر داد و گفت: خراسان شمالی از نظر آب و هوا تا صبح شنبه در وضعیت هشدار قرار دارد.

علیرضا گلرخ در گفتگو با مهر اظهار کرد: بنا به پیش بینی‌های هواشناسی وضعیت آب و هوا خراسان شمالی از صبح امروز تا صبح شنبه در وضعیت هشدار قرار دارد.

سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی ادامه داد: بر این اساس وزش باد، بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات به ویژه در شهرستان‌های اسفراین، فاروج و شیروان پیش بینی می‌شود.

وی در ادامه از کاهش ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دما تا صبح شنبه خبر داد و افزود: کشاورزان نسبت به تنظیم دمای گلخانه‌ها و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه‌های گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

گلرخ بیان داشت: کشاورزان همچنین به منظور جلوگیری از سرما زدگی باقیمانده محصولات، نسبت به برداشت آنها اقدام کنند.

سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی در انتها گریزی به حمل و نقل جاده‌ای و ترافیکی زد و گفت: با توجه به وجود مه در جاده‌ها، رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و روشن نگه داشتن چراغ‌های اتومبیل خود توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 5068937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه