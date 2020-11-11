۱۹۵ بیمار کرونایی در کردستان طی ۲۰ روز فوت کردند

آرزو فلاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج سوم شیوع کرونا در کشور موجب افزایش مبتلایان و تعداد متوفیان شده است که متأسفانه استان کردستان نیز از این امر مستثنی نیست.

وی افزود: کردستانی‌ها در موج اول و دوم شیوع ویروس کرونا با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی از استان‌های کمتر آسیب دیده بود، اما با شروع موج سوم و به دلیل پایین آمدن سطح مشارکت مردمی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی شاهد قرار گرفتن این استان در بین مناطق قرمز و بحرانی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: براساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با کرونا استان کردستان که به صورت روزانه در اختیار رسانه‌ها هم قرار می‌گیرد و متأسفانه از ابتدای آبان تاکنون به صورت رسمی ۱۹۵ نفر از مبتلایان به کرونا در استان جان خود را از دست داده‌اند.

فلاحی افزود: در این مدت ۲۰ روزه همچنین بیش از پنج هزار نفر به تعداد مبتلایان به کرونا در استان افزوده شده که ۹۶ نفر آنها هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان تاکنون ۷۶۴ نفر از هم استانی‌هایمان جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری کردستان آمار بالایی محسوب می‌شود.

وی افزود: مسئولان ستاد مبارزه با کرونا در استان همگام با دیگر استان‌ها اقدام به محدودیت‌های برای یک سری مشاغل کردند تا از ازدحام عمومی در این صنوف بکاهند، اما متأسفانه به دلیل بی توجهی برخی افراد این دستورالعمل‌ها هم پشت گوش انداخته شده و پاییز سیاه کردستانی‌ها هر روز سیاه‌تر می‌شود.