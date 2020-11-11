شناسایی ۱۳۱ گروه اوباش و دستگیری ۱۴۶ نفر از اراذل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ششمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی اظهار کرد: با بهره گیری از ظرفیت‌های پلیس امنیتی عمومی و با کار اطلاعاتی و عمومی ۱۳۱ گروه اراذل و اوباش در پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این گروه‌ها در بخش‌های مختلف عربده کشی، قدرت نمایی، ضرب و جرح، استفاده غیرمجاز از سلاح و مزاحمت نوامیس فعالیت می‌کردند.

سردار رحیمی گفت: از این ۱۳۱ گروه ۶۵ گروه در حوزه شرارت، سه گروه در بخش استفاده غیرمجاز از سلاح و ۵۴ گروه در بخش مزاحمت نوامیس شرکت داشتند.

وی گفت: در ششمین مرحله طرح اقتدار در مجموع ۱۴۶ نفر از اراذل و اوباش سطح دار، عاملین تخریب در محلات و … دستگیر شدند که از این تعداد ۵۲ نفر اوباش گری می‌کردند، ۸۷ نفر برای نوامیس مزاحمت ایجاد می‌کردند، سه نفر در رابطه با سلاح غیرمجاز دستگیر شدند و ۸ نفر در حوزه تهیه و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شدند.

سردار رحیمی گفت: از این افراد ۷ قبضه سلاح جنگی و ۶۰ عدد فشنگ و همچنین ۳۰ قبضه سلاح سرد کشف شده است. همچنین ۱۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هم از این افراد کشف شده است.

وی بیان کرد: پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ فضای مجازی را هم زیر نظر دارد و ۱۲۰ تارنمای عکس یا فیلم که در رابطه با اراذل و اوباش و دیگر رفتارهای خارج از عرف تولید می‌کردند شناسایی شدند که از این تعداد ۳۵ مورد مجرمانه بود که برای آنها پرونده سازی هم شد و ۹ مورد از این سایت‌ها مسدود شدند. همچنین ۵ نفر از ادمین های این کانال‌ها و صفحه‌ها دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت در پایان تاکید کرد: با اجرای ششمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی ۵۷ محله در تهران بزرگ پاکسازی شد و اعلام می‌کنم طرح‌های مقابله‌ای با اراذل و اوباش همچنان ادامه دارد و اگر کسی بخواهد شرارت کند با قدرت با او برخورد می‌کنیم.