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۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر مطرح شد

دستگیری جدیدی در شهرداری ساری انجام نشده است

دستگیری جدیدی در شهرداری ساری انجام نشده است

ساری- مدیر روابط عمومی شهرداری ساری هرگونه دستگیری جدید در این نهاد را طی دیروز و امروز رد کرد.

حسین مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستگیری جدیدی طی دو روز اخیر در این نهاد صورت نگرفته است، برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری معاون اداری مالی شهرداری و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی را رد کرد.

به گزارش مهر، در پی تشکیل پرونده تخلف به ارزش چهار هزار میلیارد تومان مربوط به شهرداری ساری در دادسرای مرکز استان، بیش از ۱۵ نفر از کارکنان و مدیران شهرداری از جمله شهردار دستگیر شدند.

چند روز پیش شهردار، معاون مالی، مدیر مالی، کارپرداز و یک پیمانکار به اتهام تخلفات مالی دستگیر شدند.

همچنین پای پنج عضو شورای شهر ساری نیز به این پرونده باز شده است.

کد مطلب 5069084

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تخلفات گسترده ای در قسمت موتوری شهرداری ساری صورت گرفته. تا اون باطری ساز که فاکتور الکی نوشته باید بازداشت بشه.

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