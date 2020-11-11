به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای ساماندهی سالمندان به ریاست حبیب الله خجسته‌پور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار به میزبانی اداره کل بهزیستی سمنان بابیان اینکه پنج مرکز روزانه و چهار مرکز شبانه‌روزی سالمندان در سطح استان فعال است، ابراز داشت: در مجموع ۴۰۷ سالمند از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.

وی ضمن بیان اینکه غربالگری سلامتی پرسنل و سالمندان با کمک علوم پزشکی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونا برای این مراکز انجام می‌شود، افزود: توجه به‌سلامت جسمی و روحی سالمندان و خانواده‌هایشان از خدمات تخصصی که در این مراکز ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان ضمن بیان اینکه این اداره کل در بین ۳۱ استان دیگر کمترین آمار مبتلایان به کرونا را داشته است، ابراز داشت: ارائه آموزش‌های ورزشی و مراقبتی، واکسیناسیون، ارتباط و تماس با خط ۱۴۸۰ برای غربالگری اضطراب و استرس و غیره دیگر خدماتی که به سالمندان ارائه‌شده است.

ایزد پور با بیان اینکه استراتژی‌های سازمان بهزیستی در وهله نخست حضور سالمند در کانون گرم خانواده محسوب می‌شود، در ادامه تصریح کرد: در صورت نیاز خانواده‌ها، سالمندان در مراکز روزانه و شبانه‌روزی پذیرش و از خدمات لازم برخوردار می‌شوند.

حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه باید قدردان سالمندان و پیشکسوتان جامعه باشیم، افزود: تلاش برای ارتقا سلامتی جسمی و روانی سالمندان و همچنین برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات شایسته هماهنگی و انسجام دستگاه‌های اجرایی در رسیدگی به امور سالمندان و رفع مشکلات آنان مورد تاکید است.